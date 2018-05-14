地方行政法人 急不得

2018年05月14日 04:10 中國時報 蔡良文

近日，高雄市政府將所屬歷史博物館、電影館、美術館等多個機關整併改制為行政法人，此係民國100年《行政法人法》通過後，地方政府之首例。然中央之行政法人，包括國家表演藝術中心、國家中山科學研究院、國家運動訓練中心和國家災害防救科技中心，其核心制度的價值、治理品質等之成效如何？在各界尚有不同看法之際，地方政府推動組織改制為行政法人，實應慎重為之。

《中華民國憲法》第108條第1項第11款規定，中央及地方官吏之銓敘、任用、糾察及保障，屬中央立法並執行，或交由縣執行的事項。另《地方制度法》第62條第6項規定，直轄市政府及其所屬機關之組織準則、規程及組織自治條例，其有關考銓業務事項，不得牴觸中央考銓法規；各權責機關於核定或同意後，應函送考試院備查。換言之，地方自治團體對於原屬固有自治事項部分，固然可以本於地方自治精神自主處理，然對於非屬固有自治事項的授權事項部分，則仍應受中央主管機關的指揮與監督。

再以現行直轄市政府所屬機關改制為行政法人事宜，固有《行政法人法》第41條第2項及行政院函頒的「中央目的事業主管機關審核地方特定公共事務設立行政法人處理原則」等法規加以規範，惟因本案涉及地方自治團體所屬機關改制為行政法人的首例，且其改制後原具有公務人員任用資格者的留用、升遷等各項權益保障，均涉及考試院主管官制官規的權責，或謂「用無常道，事無軌度」，然考試院自應對此有事先的全盤了解，方能對渠等人員後續的任審、升遷等權益平衡有所掌握，甚或往後遇有類似案件時，能有一致的處理模式。

最後，以歷史博物館、電影館、美術館等多個機關整併改制為行政法人，不僅以追求高自籌效益為基準，尤應多方考量開放多元參與公共服務。而原機關任用人員之權益方面，雖然《行政法人法》第21條規定，原具有公務人員資格者，得於改制前原適用的組織法規，於首長以外之職務範圍內，依規定辦理陞遷及銓敘審定。惟以該行政法人內部職位有限，且以地方機關用人因素之複雜度，非中央機關之用人可以比擬。未來具有公務人員資格者的陞遷，究竟係如何依改制前原適用的組織法規辦理陞遷？其與未具公務人員資格者的陞遷，是否雙軌各自辦理？抑或有其他處理方式？主管機關銓敘部應對其有全盤掌握，並向考試院院會詳為說明，始屬妥適。

綜上，本案為地方自治團體所屬機關改制為行政法人的首例，又涉有官制官規事項，銓敘部實應審慎妥處，建立相關處理流程，以為日後類似案例的依循準據，方能履道坦坦，提高國家總體競爭力。（作者為考試委員）

(中國時報)