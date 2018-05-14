沒出版自由 台灣還是台灣嗎

2018年05月14日 04:10 中國時報 趙政岷

日前文化部針對大陸出版品來台送審事項，引用新聞局時代陸委會頒訂的《兩岸人民關係條例》，針對簡體字書進口台灣需送審規定，引申到對大陸圖書授權台灣出版也必須經過審查，引起各界質疑，認為台灣是言論自由、出版自由的國度，對出版品進行審核無異大開倒車，極不適宜。

台灣出版法廢止已近30年，任何出版品的發行都不需事先事後審查，這一規定成就了台灣成為全世界人均出版量第2的地區，每年共有5000多個出版單位、包含3000多家出版社，共出版4萬本以上的新書，平均每天有100多本新書出版，造就了台灣自由出版最珍貴的價值。

但如今的社會輿論與網路氣氛，一旦碰到大陸議題就變得敏感，很容易被冠上統獨、藍綠紅白之爭。如果不想引起麻煩，就必須處處在言論尺度與發言用語上斟酌、甚至自我節制，這已有失民主社會的精神，是一個不進步的現象。

就產業面來看，大約5年前，簡體字書進口台灣達到高峰，全盛時期大型簡體字書店全省開了8家，台大公館商圈簡體字書店林立，如今卻一家家收攤。但這兩年簡體字書授權台灣繁體字出版，卻有逐漸上揚的趨勢。

大陸作家簡體字書授權台灣繁體字出版近年來頻創佳績，李開周的《吃一場有趣的宋朝飯局》，張嘉佳的《從你的全世界路過》，都賣了好幾萬本。更不可思議的是，去年台灣暢銷書排行榜前10名出現了一本大陸作者的常勝書─由慕顏歌所寫的《你的善良必須有點鋒芒》。似乎大陸作家的書已開始受到台灣年輕人的喜愛。

台灣出版業近來出版的大陸授權書也變多，這主要是考量營運成本。簡體字書授權預付費用較低，加上省了翻譯費，因此許多出版社便從大陸找書。

台灣文化與出版的信仰價值與核心競爭力就在於多元自由。台灣多元文化的樣態造就了港、澳、大陸等華人來台買書的熱潮。當我們對出版加以限制時，台灣再也不是台灣了！

台灣作為亞洲最重要的出版國度，我們應有足夠的自信，相信公民有能力自由地取捨與判斷。

台灣的文化體系兼容並蓄，有堅強的中華文化底蘊、有日系與移民文化、有台灣原生地文化與生態的認同和發掘，作為台灣人應該是驕傲的、自信的。

儘管這幾年許多台灣人並不如意，但請尊重別人、敬重自己，好好發揮台灣的好，不論在文化出版或觀光經濟都應如此。

（作者為台北書展基金會董事長、時報出版公司董事長）

(中國時報)