2018年05月14日 04:10 中國時報 廖元豪

司法院決議不受理立委「前瞻釋憲」聲請案。輿論譁然，抨擊大法官政治化。作為一個憲法研究者，筆者也認為這個「不受理」決議的論理頗有值得商榷之處。但各界對大法官所述理由固可嚴格檢視批判，可是誅心式地推論大法官是政治考量，一不小心就會變成陳師孟式的胡亂指控。

首先要說明，我國的大法官釋憲乃是「司法」功能的一部分，必須符合憲法對於「司法」的功能界定。而「司法權」的核心乃是「法律爭議的裁決」。即使是立法院制定的法律，也不能把大法官變成政治爭議的「諮詢者」或「指導者」。因此，多年來，憲法學界都對司法院《大法官審理案件法》中的「疑義解釋」表示疑慮：政府機關或立法委員行使職權，只要有憲法上的「疑義」，就可以跑來問大法官，那豈不把大法官當成法制局或法律顧問？而若大法官在沒有真正「法律上爭議」的情況下，憑空、抽象地就憲法疑義做成有拘束力的解釋，那不僅是法律顧問，簡直是抽象的立法者加上政治運作指導者。法律上有關機關或立委聲請「疑義解釋」的規定，其實本身就有違反司法權界限之虞。

有鑑於此，大法官對於疑義解釋開始想做些限縮，這是正常的。而現在司法院草擬的「憲法訴訟法」草案，也刪除了「疑義解釋」的規定。將來立委聲請釋憲，必須是有機關之間的「爭議」或針對已通過法律或決議請求審查，而不是單純的疑義。這是一個正確的修法方向，可以避免大法官被不負責任的立委或機關拉出來墊背。

然而本次「前瞻釋憲」的聲請案當然是明確的爭議，也的確通過了法律與預算案，所以沒有把大法官變成「指導者」的危險。可是大法官卻在「行使職權」上面，斤斤計較於個別立委是否「投反對票」，這似乎是把人民聲請釋憲的「窮盡救濟途徑」要件，套用到立委聲請上。可是這樣的「類推適用」，除了不合文義和先例外，最嚴重的就是干預了立法委員「行使職權」的方式。

人民的法定救濟途徑只有訴願與訴訟，但立委行使職權的方式，無論從憲法或《立法院職權行使法》來看，都不限於「投票」。立委對其反對的法案可以「不投票」，或在議場發言、舉辦公聽會，甚至激烈杯葛（鎖門、退席、打架），都是「行使職權」的一種方式，而少數黨看到大勢已去，拒絕投票以表抗議，也是常態。大法官這樣的解釋僅承認「投票輸掉」才是行使職權而有資格聲請釋憲，恐怕不合法律文義，更過分干預國會運作。

在司法威信始終不足的台灣，大法官不只在「做成解釋」時要謹慎，在重要案件中的「受理與否之決議」也必須在法律理由上嚴謹有據，才能說服社會大眾，大法官是「司法」人員，而不是政治動物。（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)