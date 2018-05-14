再見世紀大佛 身心靈圓滿了

2018年05月14日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「大佛拈花─2018地球心靈文化節」9日起一連5天於高雄展覽館舉辦系列活動，最吸睛的當屬「人類歷史上最大佛像」，吸引近10萬人次到訪朝聖。13日閉幕式舉辦「大佛千人茶宴」及在《金剛經—如夢幻泡影》、藝人殷正洋演出後，活動宣告圓滿落幕。

吸引近10萬人次朝聖

這幅世界最大手繪佛像，由國際禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年所繪製，光顏料就耗費1座標準游泳池，打破多項金氏世界紀錄，高達50層樓、1.2萬平方公尺，足足是2個自由女神像高，再以高科技懸吊工程，將重達4公噸大佛畫布懸吊於高雄展覽館穹頂，供民眾瞻禮仰望，宛如「台灣的梵蒂岡」現身高雄。

為展出這幅世紀大佛，主辦單位輾轉找到合適場地即高雄展覽館，機會實屬難得。洪啟嵩受訪時曾透露，由於受限場地關係，台北小巨蛋也放不下，另外加上各國爭相邀約，因此錯過此次展出，台灣民眾不知等待何時才能再見世紀大佛。

地球心靈文化節5天活動精采絕倫，開幕式由灣聲樂團《聆聽台灣》以古典樂方式演奏台灣在地音樂、京劇名伶魏海敏《天女散華》一同精采點亮大佛，接續集結國際級表演團體如優人神鼓、雲門舞集、愛蘇菲部落等，帶領民眾在最大心靈療癒場內與自我內心對話，共同經歷一場身心靈藝術饗宴。

千人茶宴供佛孝親

昨天適逢母親節，也是活動最後一天，下午登場的「大佛千人茶宴」首次邀請300家庭大規模齊聚，舉辦供佛孝親泡茶活動，小小茶師以「大佛八禮茶」行茶儀式，透過茶道孝親，將和解台灣、和平地球核心理念，由家庭出發傳遞愛與滿載幸福。

閉幕「圓滿淨土」之夜，則邀請台灣當代舞蹈創新團隊「舞蹈空間」以非典型現代舞蹈結合多媒體全新詮釋《金剛經—如夢幻泡影》，並由「三金歌王」資深歌手殷正洋，以宏亮厚實歌聲為一連5日的活動畫下完美句點。

(中國時報)