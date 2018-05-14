跨界音樂會 國樂玩武俠 聽見俠客行

融入武俠、立體音響等元素，北市國「俠客行」跨界音樂會嘗試國樂團視聽新貌。（北市國提供）

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中國時報
／台北報導

無論是手遊或是電玩，只要跟古代有關，肯定少不了國樂；無論是武俠類型電影或電視劇，更會聽到國樂深藏其中，作曲家陳樹熙發揮作曲家巧思，將推出「俠客行」音樂會，透過電吉他、古琴、打擊樂群、環場音效的革新饗宴，與台北市立國樂團一起帶著樂迷進入武俠與國樂的美學世界。

陳樹熙表示，現在社會動盪，很需要一種典型，「李白愛酒，愛詩，但他也深具俠客氣概，這一直是我非常希望挑戰的題材，我最想挑戰的是如何用音樂寫出有俠氣的武俠愛情，而不是只有趨近永恆的英雄氣短，兒女情長。」

陳樹熙表示，「貝多芬的《英雄》交響曲樹立了西方音樂的英雄形象，我也希望透過音樂來表現屬於東方的，傳統的俠客意象。」

陳樹熙1957年出生於台灣，台大外文系畢業後出國攻讀作曲，「我是在維也納音樂學院念書時開始看武俠小說，也是在那段時期開始接觸金庸。」陳樹熙說，金庸故事布局宏偉，人物的奮鬥與奇遇，醉心於武俠不懈的正義感讓他看到廢寢忘食，「我還下定決心，我的目標就是要濟弱扶傾，追尋真理，這樣的人生才值得一活。」十足武俠魂上身。

這次音樂會重頭戲《俠客行》協奏曲脫胎自李白的詩，也有金庸武俠的意涵。陳樹熙說，「每個人心中的俠客典型一定很不一樣，我喜歡李白的銀鞍照白馬，颯沓如流星：我也喜歡令狐沖，但令狐沖武功高強，就是不會騎馬。」如何透過這場武俠音樂會的跨界，讓樂迷從音樂中感受到「俠客」的意涵，「這是最大的挑戰。」

其他曲目還包括《三首唐詩》、《行路難》以及《楚留香》、《刀劍如夢》、《滄海一聲笑》以及《男兒當自強》等電視電影主題曲改編樂作。

這次合作的音樂家也來自四面八方，都是樂界高手，其中南管音樂家王心心將用南管展現《三首唐詩》的古韻。擅長義大利美聲歌劇與花腔的男高音王典與男中音巫白玉璽也將帶來氣勢高亢的美聲，共逐樂界武林。

(中國時報)

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