詩意李白 激盪兩岸文化創意

2018年05月14日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

詩仙李白，堪稱兩岸創意泉源，中國大陸作曲家郭文景曾創作歌劇《詩人李白》，在美國首演引發熱力討論；去年中國歌劇舞劇院首演民族舞劇《李白》，今年3月移師北京國家大劇院演出，不但展現了對唐代風土與樂舞的追索，也呈現中國文化美感。

舞劇《李白》是2017年度國家藝術基金資助項目，以李白的家國情感作為主軸，重現李白的心路歷程，也考究唐代樂舞，展現典型的中國文化底蘊。

該劇從李白視角裡的山水畫面開展，最後以《靜夜思》的陪襯中走向天邊滿月，展現李白與大自然的情感，劇中少不了李白喝得爛醉踩著凌亂舞步吟詩的畫面，既熟悉又親切，深具說服力。

導演韓寶全表示，他想呈現的是「有血有肉」的李白，「雖然有著瀟灑狂放卻又身不由己的詩仙形象，但更多的是一種永不言敗的精神。」舞台的美術設計則從盛唐時期的建築及裝飾中挑出「黑」與「金」2種配色，結合李白的書法以及唐五代時期的山水畫，讓舞台充滿詩意。音樂上則選擇了蕭與古琴2種樂器，古琴隱隱表達世俗對他的禁錮，蕭聲則傳達李白內心想要擺脫禁錮的願望。

中國大陸作曲家郭文景也曾經寫過知名的歌劇《詩人李白》，該歌劇先在美國首演，《詩人李白》以詩意作為整個歌劇的串聯，歌劇的主角除了知名聲樂家田浩江擔任的李白一角之外，還有「酒」、「詩」與「月」由多位聲樂家分飾，這3者都是李白本身的投射，重視意境掌握，不直探對李白的生平描述。

郭文景曾在接受訪問時表示，音樂創作相當具有挑戰性，到最後2周還沒完成總譜，最後郭文景遠離塵囂，才終於與李白心靈「相通」，「月亮、山巒、狗熊、狼嚎，我在原始山林，就像回到了李白流放的途中，浮華世界只是一瞬，只有那種心境，才寫得出李白的歌。」

該歌劇在美國科羅拉多中央城歌劇院首演，男低音田浩江表示，他發現自己的經歷有很多與李白相近，「我也有憧憬，浪漫的時候，也有壓抑跟失意的時候，就是用這樣的心情去思索李白的靈魂。」

這齣歌劇後來也回到中國大陸演出，成為北京國際音樂節10周年唯一歌劇，也讓北京國際音樂節成為搭起中國大陸與西方古典樂壇交流的重要平台。

(中國時報)