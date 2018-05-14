4大芭蕾舞星 下月登台飆舞藝

2018年05月14日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

全球炙手可熱、4大當紅芭蕾舞星馬修．高頓、娜塔莉．瑪莎克、安娜塔西亞．榭芙倩珂和丹尼斯．納達克，將隨基輔國家芭蕾舞團首次來台，並在2大芭蕾舞劇《天鵝湖》、《睡美人》裡，輪流搭檔演出男、女主角，展現承襲自俄派傳統的舞技。

主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，馬修．高頓是前英國皇家芭蕾舞團首席，傑出的舞藝、出眾的外型，讓他有「芭蕾舞界的布萊德彼特」之稱，「他現在是獨立舞者，活躍於全球各大芭蕾舞團，過去因為檔期太滿，始終沒有機會來台，這次可說是難得的機會。」

和馬修．高頓搭檔演出的基輔國家芭蕾舞團，隸屬於烏克蘭大劇院，擁有151年的歷史，是足以代表國家門面的團隊，巡演足跡遍及全球，以優秀的舞蹈技藝、精準到位的華麗場景著稱，現今常演劇目近30齣，包括《天鵝湖》、《睡美人》、《唐吉訶德》、《雪后》等，被譽為世界最具規模的芭蕾舞團之一。

這回基輔國家芭蕾舞團派出3大首席舞者娜塔莉．瑪莎克、安娜塔西亞．榭芙倩珂和丹尼斯．納達克來台。娜塔莉．瑪莎克是國際大賽常勝軍，被基輔國家芭蕾舞團視為「芭蕾舞的未來」，也是時尚廣告明星新寵。安娜塔西亞．榭芙倩珂和丹尼斯．納達克，皆為烏克蘭國家榮譽藝術家，也是各地芭蕾舞團爭相邀請客席演出的芭蕾舞星，2人經驗老到、默契絕佳，這次演出的《天鵝湖》和《睡美人》皆是2人的拿手絕活。

基輔國家芭蕾舞團將於6月6至8日演出《天鵝湖》，6月9至10日演出《睡美人》，地點為台北國家戲劇院。音樂則開國際規格，由國家交響樂團NSO現場演奏，堪稱藝壇一大盛事。

(中國時報)