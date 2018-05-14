成龍省水惜物 手巾回收尿不沖

2018年05月14日 04:10 中國時報 潘鈺楨 （安徽傳真） 報導（安徽傳真）

雪碧獅子

潘鈺楨

以成龍面相製成的3D立體錯置畫，饒富創意。（蘇蔓攝）

園區有許多精緻的木造梁柱，正在進行修復。（蘇蔓攝）

談到成龍，多數人會聯想到武打巨星、奧斯卡終身成就獎得主，但電影之外，身為聯合國環保大使的他長期致力環保、文化保存。他13日在安徽蚌埠古民居博覽園中發起「Focus」論壇，探討生態環境與瀕危文明。他與大家分享身體力行例子，像是小便沖水也不浪費，他笑說：「馮小剛常常開玩笑『成龍的小便別沖啊』，還真的，我小便完不沖，問還有誰要去，要5、6個上過才沖！」

成龍投身環保，一來與個性有關，喜歡收整東西，又有強迫症要處理地整整齊齊，「不像我兒子，這邊一丟、那邊一丟。」另外是他1990年曾去摩洛哥拍《飛鷹計畫》，發現當地許多小女孩聚集在片場收集礦泉水瓶，「她們每天早上4、5點起床，等我們拍到下午3、4點拿水回家，一輩子就在村落裡負責籌水這件事。」讓他相當震驚，回家後就連刷牙、洗澡水都珍惜。

徐克蔣雯麗共襄盛舉

「我一雙拖鞋穿10幾年，常常覺得酒店是最浪費的地方。」有次吃完飯服務員告訴他「一次性手巾用完就丟了」，他聽到馬上把手巾全部包回家，洗乾淨後用來擦台子，「現在大城市太幸運，我周遊列國看到很多不平等的事，不能總叫別人去做，講太多別人覺得煩，所以我自己帶頭。」

他昨在博覽園還參與了「古民居復建區奠基儀式」，以及「成龍環保藝術全球巡展計畫」啟動，導演徐克、李仁港、影后蔣雯麗、台北故宮博物院顧問張克晉和柬埔寨、法國、澳洲等官員、藝術工作者參與。成龍語重心長呼籲：「環境保護大家一起做，希望媒體大力宣傳，少宣傳我的八卦新聞啊！」

(中國時報)