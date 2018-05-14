阿妹偷拍病母「只想看著妳」

2018年05月14日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

張惠妹（左）近期專心陪母親養病。（資料照片）

林俊傑（JJ）是圈內出名孝子，近期在大陸忙巡演的他，日前提早飛回新加坡，陪媽媽共度母親節，JJ也不忘獻出大愛，12日透過臉書直播，獻唱10年前汶川地震發生時，為了鼓勵災民，他花2天1夜創作的歌曲〈愛與希望〉，藉由音樂提醒大家，「無論如何，只要心中有愛、心中有希望，依然可以度過難關。」

12日是汶川大地震10周年，人在新加坡的JJ，和他位於台北「聖所」工作室裡的2位樂手合作，以吉他改編〈愛與希望〉，他感性表示：「10年後的今天，希望音樂依然可以帶給大家愛的溫度、力量和希望！」

張惠妹（阿妹）的母親年初傳出罹患大腸癌並進行切除腫瘤手術，阿妹於2月新專輯演唱會結束後便休假至今，全心陪伴媽媽，她昨在社群網站分享媽媽逛花園的影片，似乎是跟在母親身後偷偷拍下的，阿妹感性說：「只想跟著妳、看著妳！」粉絲感動留言「溫暖永遠在背後」。

而蔡依林（Jolin）昨趁工作前，和姊姊一起陪媽媽過節，母女3人開心品嘗「皇后陛下」特製的翻糖蛋糕，Jolin說：「送給我兩位可愛的年輕母親…並祝福她們和全天下的母親們，不斷散發更多的母愛，鞭策和激勵我更加更加更加溫柔的對待我家肥熊！」

(中國時報)