阿信虧準爸爸瑪莎闖禍了

2018年05月14日 04:10 中國時報 蔡琛儀 （香港傳真） 報導（香港傳真）

蔡琛儀

五月天「人生無限公司」在香港迪士尼樂園幻想道露天場地連唱6場，共吸引逾15萬人次「打卡上班」，票房進帳4.6億元，13日最終場適逢母親節，瑪莎老婆Vicky已懷孕約7、8個月，阿信特別介紹瑪莎「家裡多了個媽媽」，瑪莎鞠躬道謝，還被阿信虧：「你闖的禍！」瑪莎立刻笑回：「這不是闖禍。」怪獸補刀：「以前的才是。」

五月天昨獻唱〈洗衣機〉送給全天下的母親，阿信打趣要歌迷回家和媽媽說：「我零用錢沒了，因為我連續看五月天6天。」他要大家別忘了說聲「母親節快樂」，但自己卻害羞：「我真的說不出口。」即興唱起周杰倫的〈開不了口〉，沒想到歌迷熱情接唱，他又唱起〈千里之外〉作勢要歌迷離場。

此時瑪莎接話：「退票時記得說，我要買周杰倫演唱會不小心買成五月天的。」但團員玩上癮，又紛紛唱起周的〈雙截棍〉、〈聽見下雨的聲音〉，阿信自嘲：「五月天今天超時罰錢，都是因為整場都在唱杰倫的歌。」

王家衛捧場

由於昨是香港最終場演唱會，冠佑要大家喊到啞嗓才能回家，阿信也故意裝做聲音沙啞說話逗歌迷。迪士尼經典卡通人物米奇、米妮、唐老鴨、高飛、布魯托再度現身力挺，導演王家衛也前往朝聖。

五月天此次在香港開唱天氣晴朗，怪獸嘴甜誇歌迷就是他們的「晴男晴女」，怪獸媽媽2016年12月病逝，他私下在臉書Po文：「我的吉他上有一片天空，我的心裡也有一片天空，而那裡一直有妳。」藉由吉他反射出藍天和陽光的景象，表達對亡母的思念，令人動容。

五月天昨也宣布9月將前往澳洲墨爾本、雪梨及紐西蘭的奧克蘭，還要再度唱進韓國首爾，並首度在泰國曼谷開唱。

(中國時報)