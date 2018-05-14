小S愛的鼓勵給婆婆媽媽

2018年05月14日 04:10 中國時報 劉育良 專訪

小S（右）常常誇讚媽媽（左）、婆婆年輕漂亮，讓兩位長輩開心樂活。（取材自臉書）

以前的S媽，是小S心中的守護神，任勞任怨的打理大小事。現在，S媽常對小S說：「媽媽年紀大了，怕不能好好照顧妳們！」小S聽在耳裡、感受於心，「是該給媽媽更多擁抱和關愛的時候了！」

小S出道以來，S媽跟前跟後跑通告、當司機，那時候S媽常說：「他們都還小，當媽的一定要跟著。」或許是S媽愛女心切，也或許是小S對媽依賴性強，即便小S已為人母，S媽還是緊緊呵護著，只是20多年來的母女互動，在最近起了微妙變化。

小S說：「媽媽最近很常感性的聊天，說自己年歲已大，沒法再好好照顧我們姊妹了。」雖然S媽依舊身體硬朗、活躍社交，但敏感的小S感受到母親漸老，進一步給媽媽更多鼓勵，「媽，妳要放心，我和姊姊都很愛妳、支持妳，妳也要對自己有信心。」

小S有感而發，媽媽確實比以前更需要孩子的鼓勵，「印象中的她很堅強，但現在真的很需要我們給的支持和打氣。」每次和媽媽見面，都給足滿滿的愛心喊話：「媽，妳最棒了，我們都愛妳。」小S深信，只要媽媽心情好，身體自然也會跟著好，從心給關愛。

誇婆婆漂亮

小S有個好媽媽，更有開明的婆婆，兩位長者疼愛小S有加，也都是她心中認為最需要給愛的對象，「我婆婆常說：『我不喜歡拍照，拍照不好看。』我就回婆婆說：『媽，妳這麼漂亮，拍照一定很上相。』給信心和鼓勵，讓她們不再有顧慮。」她覺得到了一定年紀的長輩，最需要的是大量的鼓勵。

個性直腸子的小S，當然也會和媽媽意見相左，聰明的她自有妙方：「我會先深吸一口氣，讓媽媽發洩後，我再好好跟她說，如果我的語氣重了點，也會馬上向她道歉。」她覺得不回嘴是禮貌、修養，「自己的言行舉止，我的女兒都看在眼裡。」用身教教育小孩，也讓當時可能在氣頭上的火，消失於無形。

(中國時報)