女兒造詞「龜頭」顏志琳健康教育

顏志琳（左）、尤秋興前晚舉辦慶功宴，大啖最愛的紅豆餅。

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中國時報
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動力火車在高雄巨蛋舉辦「跟動力合唱」20年巡迴演唱會，12日完美落幕，團員顏志琳的老婆與2個女兒都到場支持，演唱會上，顏志琳在台上脫口問女兒：「龜要造什麼詞？」讓全場充滿疑問，慶功宴上，顏志琳澄清讀小學三年級的小女兒，日前寫作業要造詞，寫到「龜」的題目時，女兒寫下「龜頭」，讓他老婆相當錯愕，不過他卻乘機健康教育：「我直接脫褲子給她看，跟她介紹，我覺得這個沒什麼，整組全部告訴她，還轉一圈。」

他說女兒是翻了身體構造的書中，看到龜頭2字就寫上，並沒有太多想法。他也抱持著健康的態度看待，認為言教不如身教，「我直接讓她了解這是什麼？我覺得這也沒什麼。」至於女兒的反應，他說：「她就這樣看著，但我們也告訴她，這以後學校、老師都會教。」

見媽媽給大擁抱

演唱會正值母親節前夕，他們邀請眾多家人好友來看演唱會，尤秋興談到高中時因叛逆期與家人疏離，「我高中很叛逆，對家人不滿，我把學費帶到台北去工作，當時學校找不到我，我爸媽去台北直接把我抓回學校，叛逆期總是對家人很不爽，也覺得我想幹什麼，他們都不願意，感覺是在阻礙我的興趣。」直到10年後，妹妹結婚時，他才跪著向父母致歉，而爸爸過世後感嘆年輕時沒有好好照顧爸媽，如今他見到媽媽就會給大大的擁抱。

(中國時報)

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