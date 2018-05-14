HYDE練台語「來我房間」

HYDE今年49歲，一身帥氣黑西裝是自己的服飾品牌。（羅永銘攝）

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中國時報
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日本搖滾天團「彩虹樂團」（L'Arc～en～Ciel）主唱HYDE，今（14日）在台北國際會議中心舉辦演唱會，這是他出道逾25年來，首次以個人身分來台開唱。繼他在香港演唱會上大秀粵語後，昨問他這次來台最想學哪句台語跟樂迷打招呼，他語出驚人說：「要來我房間嗎？」並承諾花一個晚上的時間學起來，現場講給樂迷聽。

HYDE曾透露想整形，他覺得自己兩隻眼睛形狀不同，雙眼皮也長得不一樣，若有機會想微整一下。

自創服飾品牌

他平常會自拍，也分享心得：「自拍要把手機拿高，但這個動作很害羞。」自拍完他會用軟體修照片，更體驗了在台火紅的美顏相機APP，覺得挺好用。

HYDE旋風來台，沒時間遊寶島，自曝最想去九份，因為鍾情有「坡」的地方，他曾在白天去過一次，還想去看看夜晚的九份；他也嘗過台灣「美食大魔王」臭豆腐3次，沒有一次成功，如今一點都不想再嘗試，「聞起來很濃，吃起來沒味道，跟納豆很像。」

除了歌唱表演，HYDE也自創服飾品牌SWITCHBLADE，他說：「做演唱會常找不到適合的服裝，乾脆自己成立品牌，也會給設計師意見。」今日開唱，他預告內容跟以前激烈的曲風不一樣，會是一個讓大家很放鬆的表演。

(中國時報)

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