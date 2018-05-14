《享宴Hold不住》笑看辦趴人生

2018年05月14日 04:10 中國時報 李承陽 報導

電影一展法國人創意辦趴文化，片中竟將新郎送上天空飛舞。（海鵬提供）

法國導演奧力佛那卡契（Olivier Nakache）及艾力克多倫達諾（Eric Toledano）繼《逆轉人生》後第6度搭檔合作，推出票房和獎項兼具新作《享宴Hold不住》。兩導演有感現代人生活緊張，決心再拍一部喜劇電影，將過去跑趴所見所聞化作劇本靈感，藉一場凸槌連連的婚宴，反映出人生驚喜及意外連連，絕妙劇情逗得觀眾看得笑淚交織。

兩導演相識多年，曾一起從事派對服務工作，奧力佛那卡契說：「早年經濟比較拮据的時候，艾力克多倫達諾跟我為了籌措拍攝短片的經費，做過很多派對服務工作，其中一項就是在婚禮上當服務生。我們了解這工作的壓力，同時也搜集了非常多跟派對有關的趣事。」兩人不停交換彼此腦海中的記憶，建構這齣故事。

法國古堡取景

鑑於兩位導演的好名聲，該片首度獲准進入擁有400年歷史、建於17世紀的「庫朗塞城堡」實地辦趴拍攝，該古堡與楓丹白露宮齊名，以75公頃漂亮出奇的花園聞名於世，被譽為「最正統法式花園」。

電影將人生百態縮影在這場豪華古堡婚宴上，藉宴會笑看辦趴人生，幽默火力全開，獲時尚名報《巴黎人報》奉上5顆星盛讚：「在瘋狂婚宴中看見溫暖人性。」票房口碑傳捷報，成績讓奧力佛那卡契都喜不自勝讚歎：「這就是人生！（同法文片名原意《C’est la Vie!》）。」電影18日在台上映。

(中國時報)