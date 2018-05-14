《享宴Hold不住》笑看辦趴人生

《享宴Hold不住》描述一場古堡婚宴竟狀況百出，就連攝影師都快崩潰。（海鵬提供）

友善列印
中國時報
報導
電影一展法國人創意辦趴文化，片中竟將新郎送上天空飛舞。（海鵬提供）

法國導演奧力佛那卡契（Olivier Nakache）及艾力克多倫達諾（Eric Toledano）繼《逆轉人生》後第6度搭檔合作，推出票房和獎項兼具新作《享宴Hold不住》。兩導演有感現代人生活緊張，決心再拍一部喜劇電影，將過去跑趴所見所聞化作劇本靈感，藉一場凸槌連連的婚宴，反映出人生驚喜及意外連連，絕妙劇情逗得觀眾看得笑淚交織。

兩導演相識多年，曾一起從事派對服務工作，奧力佛那卡契說：「早年經濟比較拮据的時候，艾力克多倫達諾跟我為了籌措拍攝短片的經費，做過很多派對服務工作，其中一項就是在婚禮上當服務生。我們了解這工作的壓力，同時也搜集了非常多跟派對有關的趣事。」兩人不停交換彼此腦海中的記憶，建構這齣故事。

法國古堡取景

鑑於兩位導演的好名聲，該片首度獲准進入擁有400年歷史、建於17世紀的「庫朗塞城堡」實地辦趴拍攝，該古堡與楓丹白露宮齊名，以75公頃漂亮出奇的花園聞名於世，被譽為「最正統法式花園」。

電影將人生百態縮影在這場豪華古堡婚宴上，藉宴會笑看辦趴人生，幽默火力全開，獲時尚名報《巴黎人報》奉上5顆星盛讚：「在瘋狂婚宴中看見溫暖人性。」票房口碑傳捷報，成績讓奧力佛那卡契都喜不自勝讚歎：「這就是人生！（同法文片名原意《C’est la Vie!》）。」電影18日在台上映。

(中國時報)

雪碧：高顏值勝過一切 尚皮爾巴克希一身是戲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。