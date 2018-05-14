梅根看過來 新娘保養術揭祕

梅根馬克爾將嫁入英國皇室，帶動了婚禮妝容、保養話題。（美聯社）

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美妝達人Leslie為新娘解惑分享婚禮美麗祕訣。（Leslie提供）
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喜迎6月新娘季節，加上本周美國女星梅根馬克爾將嫁入英國皇室，婚禮妝容、保養成為熱門議題，資深美妝達人Leslie分享新娘妝奧祕，讓準新娘們可像梅根一樣，在婚禮也能成為璀璨之星。

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很多新娘會從半年前開始準備，像是做臉、塑身，但Leslie提醒，如果平常沒做臉習慣，最遲在婚禮1個月前可去做臉，但1個月內就不要再做，因為肌膚容易有狀況，一般來說，肌膚循環是28天，婚禮前1個月要讓肌膚狀況保持穩定，使用肌膚熟悉的保養即可，像面膜、保溼精華液，也都以熟悉的劑型為佳。

新娘也可以多找喜歡的妝感圖與新娘祕書溝通，Leslie建議，像是妝前修飾上，肌膚暗沉可以搭粉紅珠光，綠色妝前可以修飾泛紅，蜜桃色可修飾灰色，肌膚天生蒼白的人則可選擇蜜桃粉紅色，或善用無色飾底修飾毛孔跟肌膚質感，並增加持妝度。

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在妝容設計上，隨著禮服變換，妝感從淺到深，可以節省換妝時間，也讓妝容有更多變化，像是時下流行韓系公主風妝容，強調年輕粗眉，雕塑大眼娃娃感，色彩較為粉嫩，是新娘妝的安全牌；也有新娘喜歡自然風，妝感簡單表現自然的樣子；當然也有新娘喜歡濃妝感。

Leslie認為，婚禮就是新娘的專屬派對，可以積極參與幫自己設計重要的一天。最重要就是保持心情放鬆，睡眠充足，因為肌膚瑕疵問題可以靠後天彩妝修飾，但人的疲態、倦容以及眼神，卻很難透過彩妝來掩飾。

(中國時報)

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