Met Gala心機仙女妝

2018年05月14日 04:10 中國時報 吳娮翎 、 徐亦橋 報導

L’Oreal脣彩，約台幣300元。（翻攝自官網）

莉莉柯林斯以創意水鑽淚滴眼妝，搭配紫色金屬脣妝制霸Met Gala紅毯。（CFP）

影后艾瑪史東畫上NARS彩妝展現裸脣魅力。（CFP）

凱特柏絲沃以香緹卡美妝打造仙氣妝容。（CFP）

凱特柏絲沃使用香緹卡粉色婚禮眼頰彩盒，2600元。（香緹卡提供）

凱特柏絲沃出席Met Gala，使用香緹卡極緻純金賦活眼膜8副7800元。（香緹卡提供）

蘭蔻超進化肌因活性凝凍面膜7片，2900元。（蘭蔻提供）

蘭蔻絕對完美精粹蜜粉，3100元。（蘭蔻提供）

年度時尚盛宴Met Gala每年於紐約盛大舉行，好萊塢巨星、名模、潮人以有創意、戲劇感的造型亮相，也總會帶動當年彩妝流行新趨勢，2018年以「天體：時尚與天主教的意象」為主題，可發現群星展現大片光澤粒子、後梳髮型、同色調搭配等秀台妝容，看來仙氣飄飄。

莉莉柯林斯總能輕易詮釋公主造型，但身為蘭蔻品牌大使的她，這次在彩妝師Fiona Stiles巧手下，以水鑽淚滴眼妝配紫色金屬脣妝，展現駕馭哥德式妝容的能耐，而煙燻眼妝上局部金屬光澤粒子，讓眼神更搶鏡；金屬光澤是這次不少女星的美妝心機，不論是用於眼頭，或是藏在眼影色彩，都有畫龍點睛之效；莉莉俐落的後梳髮型，也是近幾季時裝秀愈來愈常見的手法。

眼、脣選用同色的同色系妝容是這幾季重點，給人更強烈整體的視覺感，女星布蕾克萊芙莉的彩妝師Kristofer Buckle為營造宛若義大利畫作中聖者般的妝感，選以輕盈紅色眼妝配紅脣，讓她大受好評，而且全是價格親切的開架品牌L’Oreal妝品。

凱特柏絲沃的型男彩妝師Beau Nelson以細緻的化妝手法見長，他以香緹卡美妝為凱特柏絲沃量身打造充滿仙氣爆棚妝容，BLING BLING的光感可以讓五官更立體，就連眼影都特別打亮，在色彩用色上保守，但光感讓整個妝容變得更脫俗。

在IG上擁有上億追蹤者「IG潮流女王」賽琳娜戈梅茲以一襲夢幻白紗搭配金屬光澤妝容，「超模傳奇」吉賽兒邦臣則身著金色緞面晚禮服展現女王氣勢，這2位話題人物皆以紐約保養潮牌Kiehl’s作為妝前保養品牌。

(中國時報)