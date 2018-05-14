無縫膠圈設計 保鮮盒零死角

法國特福保溫杯壺新品同步登場，包括保冷瓶等消暑新品，可在室溫下保冷4小時。（法國特福提供）

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中國時報
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法國特福推出業界首見無縫膠圈設計保鮮盒，包括MasterSeal耐熱玻璃保鮮盒、MasterSeal PP保鮮盒及MasterSeal樂活系列保鮮盒，現於各大通路販售。（法國特福提供）
法國特福行銷經理涂寧凱（左起）、家庭醫學醫師林青穀、法國特福產品經理楊筑鈞共同出席新品上市記者會活動。（法國特福提供）

不少家庭主婦都有使用保鮮盒的習慣，但傳統保鮮盒不當使用及清洗的話，容易造成盒蓋與膠條圈形成發黴黑斑，而法國特福就體諒消費者的需求，推出了業界首見的無縫膠圈設計保鮮盒，以一體成型的設計，清洗簡單方便，免卻過往使用後繁複的清洗程序。

家庭醫學醫師林青穀表示，傳統的保鮮盒在清理及消毒時，要把防漏膠圈拆出清洗之餘，還要冒著被燙到的危險而浸泡熱水消毒，如果沒有清洗乾淨，長久下來更會滋生細菌及發黴長黑斑，可能在使用保鮮盒用餐後，導致腸胃炎的症狀，「黑斑中含有黃麴毒素，一旦汙染了保存的食物，更會造成食用者在肝腎上的傷害，輕則腹瀉，重則引發肝功能疾病。」

保溫杯壺新品同步上市

而法國特福的無縫膠圈保鮮盒，就是沿用高品質德國保鮮盒品牌EMSA的頂級工藝設計，採業界首創的無縫膠圈技術，100％安全防漏之外，清洗也簡單又省時，醫師林青穀說他自己也是因為愛料理，所以才對這商品有興趣，「一個好的保鮮盒除了可以保存食材的新鮮度及味道以外，減少致病性黴菌感染也是重要的一環。」

除此以外，法國特福也同步推出保溫杯壺新品上市，像是真空保溫杯特殊的360度環口設計，不管從哪個角度都能飲用，加上單指簡單開關及100％防漏，就算在開車的過程中也能單手操作，另外還有夏日必備的玻璃保冷瓶，只要將保冷底盤放入冰箱冷凍庫4小時取出後放入底座，即可在室溫環境中保冷4小時。

(中國時報)

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