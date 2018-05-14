百貨美食展 朴寶劍代言炸雞來台

2018年05月14日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

板橋大遠百韓國物產展初登場「Pelicana無骨炸雞」，原價299元，特價269元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百韓國物產展「三養火辣雞麵」系列商品，原價每袋259元至289元、4袋特價799元，消費滿1000元送火辣雞周邊精美贈品。（板橋大遠百提供）

遠百寶慶店客家展「大嬸婆野薑花粽」，10顆原價299元、特價199元。（遠百寶慶店提供）

跟著百貨美食趴趴走，人氣高的韓國展，在地的客家小吃都有期間限定的獨家好料。板橋大遠百在21日前首次舉辦「忠清南道韓國物產展」，忠清南道有「小希臘」美譽，名產水參、栗子與韓國前總統李明博選為最高級外交伴手禮的核桃燒被視為「韓國新三寶」，是這次的話題商品。

初登場的獨家商品，包括韓星朴寶劍、李昇基代言的Pelicanaa炸雞，無骨炸雞、雞腿可搭配洋釀、蒜味、辣惡魔、辣洋釀等獨家醬料，是必點款；夢幻、可愛風的伴手禮如低卡路里的花泉奶昔、網路代購超夯的花泉茶球系列。人氣高的三養火辣雞麵系列引進粉色包裝升級限定版的「莫札瑞拉起司白醬辣雞麵」；韓式小雞麵推出最新的酸奶地瓜味。預估12天檔期目標業績650萬元，可較去年增8％；該展24日至6月4日同步在台中和高雄大遠百。

遠百寶慶店21日前有「客家文物美食展」，7日開跑以來吸引不少消費者專程嘗鮮，金桔醬/果醋、擂茶及手工草仔粿/粄條都受歡迎；手工製作桐花圖案包包搭上「2018客家桐花祭」活動很應景，香氣十足的野薑花粽及傳統客家粄粽因下月18日是端午節，都有買氣。

(中國時報)