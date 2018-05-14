2018年05月14日 04:10 中國時報 陳大任 報導

最近試駕VW Golf Variant 280 TSI R-Line、Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake，雖然兩車品牌、定位不同；前者車身各處飾有R-Line銘牌，後者是賓士小車家族身形最為修長的。這讓我想到海軍上兵蘇祈麟，他精實身材穿上潔白軍服而更顯英俊挺拔，在世界儀隊錦標賽驚豔國際，若把這兩車比做是車界儀隊，我想一點也不為過。

近年為了迎合不同口味消費者，車廠的車型規畫更趨複雜，介於一般實用車型與強調狂野性能跑車之間，選擇變得愈來愈多。以VW為例，R代表品牌源自賽道的熱血基因，包括性能強悍的R車款，以及兼具動感內外觀與輸出提升的R-Line Performance車款，這次試駕的Golf Variant 280 TSI R-Line即屬於具備運動化外觀設計的R-Line車款。

Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake又是另外一種例子，它是賓士新世代豪華小車家族NGCC（Next Generation Compact Car）車型之一，藉由共用MFA（Module Front Architecture）底盤開發出小型掀背車A-Class、B-Class，四門轎跑CLA和運動跑旅GLA等車型，最具時尚外貌的CLA 200 Shooting Brake被原廠稱為都會五門獵跑。

(中國時報)