車界儀隊 俊帥挺拔

VW Golf Variant 280 TSI R-Line在水箱護罩及左右葉子板上飾有R-Line專屬銘牌，車身則配有R-Line專屬空力套件和18吋專屬輪圈，售價124.8萬元。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導

最近試駕VW Golf Variant 280 TSI R-Line、Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake，雖然兩車品牌、定位不同；前者車身各處飾有R-Line銘牌，後者是賓士小車家族身形最為修長的。這讓我想到海軍上兵蘇祈麟，他精實身材穿上潔白軍服而更顯英俊挺拔，在世界儀隊錦標賽驚豔國際，若把這兩車比做是車界儀隊，我想一點也不為過。

近年為了迎合不同口味消費者，車廠的車型規畫更趨複雜，介於一般實用車型與強調狂野性能跑車之間，選擇變得愈來愈多。以VW為例，R代表品牌源自賽道的熱血基因，包括性能強悍的R車款，以及兼具動感內外觀與輸出提升的R-Line Performance車款，這次試駕的Golf Variant 280 TSI R-Line即屬於具備運動化外觀設計的R-Line車款。

Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake又是另外一種例子，它是賓士新世代豪華小車家族NGCC（Next Generation Compact Car）車型之一，藉由共用MFA（Module Front Architecture）底盤開發出小型掀背車A-Class、B-Class，四門轎跑CLA和運動跑旅GLA等車型，最具時尚外貌的CLA 200 Shooting Brake被原廠稱為都會五門獵跑。

(中國時報)

黑松茶尋味新口味 楊丞琳台語讚… 試車報告－VW Golf Variant 280 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。