試車報告－VW Golf Variant 280 TSI R-Line

R-Line車型標配全景電動天窗、第二排空調出風口，後座可固定原廠的ISOFIX兒童安全座椅。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導
中央置杯架內有彈性固定結構，不同大小的杯子都能放置穩固，一旁的小型置物盒可放鑰匙。（陳大任攝）
三幅式真皮多功能方向盤使用白色縫線、霧銀飾板，氣囊外蓋還有壓花處理，顯得特別精緻。（陳大任攝）
中控台配置9.2吋多媒體觸控音響主機，內裝為金屬灰鑽石紋內飾板、R-Line專屬不鏽鋼踏板組。（陳大任攝）
Vienna運動型透氣皮椅有R-Line專屬圖案，駕駛座具電動調整/記憶功能，雙前座都有加熱功能。（陳大任攝）
可傾式6/4分離後座椅，中央扶手內還有行李廂取物口，行李廂空間可自605L擴增至1620L。（陳大任攝）

儀隊制服上有著各式徽章、配件，舉手投足之間都讓人眼前為之一亮，VW Golf Variant 280 TSI R-Line全車即採用R-Line外觀空力套件，尤其水箱護罩和左右葉子板上都鑲有R-Line專屬飾徽，加上專屬仕樣的18吋Sebring鋁合金輪圈，和一般車款有著明顯差異。

坐進車艙，先映入眼簾的R-Line不鏽鋼踏板，抬頭一看則是R-Line湛黑色頂篷，前方則是鑲有R-Line圖案的三幅式多功能方向盤，Vienna運動型透氣皮椅上也有著R-Line的飾徽，營造出相當優質的內裝質感，讓人覺得與眾不同。

若仔細比較Golf Variant 280 TSI R-Line與Golf Variant 280 TSI Highline的性能數據，其實是一樣的，兩車都配置1.4L渦輪增壓引擎、7速雙離合器自手排變速箱，擁有150hp/25.5kgm的最大動力輸出，0-100km/h的加速都是8.6秒，這代表著此車並不是以性能享受為主，但卻能滿足車主想要有所不同的心理感受。

實際開起來，Golf Variant 280 TSI R-Line還是相當有樂趣的車子，最大原因是採用R-Line專屬運動化懸吊系統，降低了15mm的車身顯得更為靈活，而且車內的導航系統可以中文語音聲控，想切換電台、歌曲或是播放圖片，用手勢操作就不會把晶亮的大螢幕摸得充滿指紋，再加上旅行車的實用性，此車的CP值頗高。

(中國時報)

車界儀隊 俊帥挺拔 試車報告－造型典雅 動靜皆宜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。