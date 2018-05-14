試車報告－VW Golf Variant 280 TSI R-Line

2018年05月14日 04:10 中國時報 陳大任 報導

中央置杯架內有彈性固定結構，不同大小的杯子都能放置穩固，一旁的小型置物盒可放鑰匙。（陳大任攝）

三幅式真皮多功能方向盤使用白色縫線、霧銀飾板，氣囊外蓋還有壓花處理，顯得特別精緻。（陳大任攝）

中控台配置9.2吋多媒體觸控音響主機，內裝為金屬灰鑽石紋內飾板、R-Line專屬不鏽鋼踏板組。（陳大任攝）

Vienna運動型透氣皮椅有R-Line專屬圖案，駕駛座具電動調整/記憶功能，雙前座都有加熱功能。（陳大任攝）

可傾式6/4分離後座椅，中央扶手內還有行李廂取物口，行李廂空間可自605L擴增至1620L。（陳大任攝）

儀隊制服上有著各式徽章、配件，舉手投足之間都讓人眼前為之一亮，VW Golf Variant 280 TSI R-Line全車即採用R-Line外觀空力套件，尤其水箱護罩和左右葉子板上都鑲有R-Line專屬飾徽，加上專屬仕樣的18吋Sebring鋁合金輪圈，和一般車款有著明顯差異。

坐進車艙，先映入眼簾的R-Line不鏽鋼踏板，抬頭一看則是R-Line湛黑色頂篷，前方則是鑲有R-Line圖案的三幅式多功能方向盤，Vienna運動型透氣皮椅上也有著R-Line的飾徽，營造出相當優質的內裝質感，讓人覺得與眾不同。

若仔細比較Golf Variant 280 TSI R-Line與Golf Variant 280 TSI Highline的性能數據，其實是一樣的，兩車都配置1.4L渦輪增壓引擎、7速雙離合器自手排變速箱，擁有150hp/25.5kgm的最大動力輸出，0-100km/h的加速都是8.6秒，這代表著此車並不是以性能享受為主，但卻能滿足車主想要有所不同的心理感受。

實際開起來，Golf Variant 280 TSI R-Line還是相當有樂趣的車子，最大原因是採用R-Line專屬運動化懸吊系統，降低了15mm的車身顯得更為靈活，而且車內的導航系統可以中文語音聲控，想切換電台、歌曲或是播放圖片，用手勢操作就不會把晶亮的大螢幕摸得充滿指紋，再加上旅行車的實用性，此車的CP值頗高。

(中國時報)