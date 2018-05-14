試車報告－造型典雅 動靜皆宜

2018年05月14日 04:10 中國時報 陳大任 報導

三幅式多功能真皮方向盤附換檔撥片，3、6點鐘為打孔透氣皮革，兼具防滑的功能，握感更佳。（陳大任攝）

內裝採取帆紋飾板、雙區恆溫空調，中控台上方為7吋TFT螢幕，採全中文3D顯示介面。（陳大任攝）

前座為ARTICO跑車化座椅，具備電動調整及記憶功能，還有貼心的4向腰靠調整。（陳大任攝）

車內為黑色頂篷，後座頭部空間還不錯，但因車窗曲線需配合Coupe線條，進出後座要小心撞頭。（陳大任攝）

此車無備胎，提供補胎救援工具，因而多出底層置物空間，行李廂空間可自495L擴增至1354L。（陳大任攝）

車身尾端因為造型而向下收，想對也讓尾門的開度更大，取放物品的角度也更方便。（陳大任攝）

Mercedes-Benz CLA是個很年輕的車系，在台上市才3年，不過在街頭的能見度卻很高，它同時結合轎車、跑車和掀背車不同的特徵，卻又能自成一格，尤其Shooting Brake都會獵跑車款更是特別搶眼。

賓士MFA（Module Front Architecture）開發的車型基本上都是前驅車，與其傳統後驅特性不同，但這其實不影響這個客層對其品牌的好感度，從實際的操控感受來說，可能更接近大眾習慣的前驅車駕馭特性，許多人會覺得好開、容易上手。

這次試駕的CLA 200 Shooting Brake雖然只是車系中的入門，往上還有CLA 250 Shooting Brake，以及性能更加狂野的Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake，但對一般車主來說，已是一款外型獨特、有時尚美感，載人載物都有充足空間的車子。

為了拍照取景，我跑了一趟深澳漁港，它最近完成海天步道光雕工程，能讓豐富的色彩變化在夜間形成光浪，周邊還有俏皮活潑的裝置藝術，不管是喜歡夜釣或是在海天步道欣賞夜景都很享受。可惜試車的行程只有白天，我只能在漆著鮮豔色彩的碼頭倉庫前拍照，別有一番趣味。

(中國時報)