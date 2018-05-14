2018年05月14日 04:10 中國時報 劉寶珍

春日午後正好眠，擔心貪睡又亂了晚寢作息，於是我和先生頂著燦亮暖陽勉強起身出門，憶起日前聽聞同輩親友因骨質疏鬆關節退化，只是一個日常動作，居然導致腳踝骨頭應聲斷裂，這個歲月催人老的意外，身為半百翁嫗不免惕勵在心，從此格外留意優雅起臥放慢腳步。

此刻，緩緩移動的腳下隱然感受到微熱川流不息，有來自柏油路面日照發燙蒸騰的熱氣，也有行走間氣血通暢的溫暖，慶幸陣陣迎面襲來的沁涼清風總算漸次甦醒年老體衰的慵懶昏沉。

行經公園，一名秀麗短髮的青春少女身著白T恤藍短褲，身手俐落地一次次彎身丟球給覆滿長毛的蝴蝶犬，只見毛小孩定點挺直身軀並且仰頭凝望主人將球隨興拋丟的手勢，再認真朝著球騰空旋轉降落的方向飛奔俯衝，這時一團白雪毛球飛也似的在如茵草坪上翻滾跑跳，我們在井然相間的方塊石磚步道上逶迤繞行，仍止不住瞻顧竊笑，眼底女孩與狗兒熱情相伴的畫面著實溫馨逗趣，好奇他們如何持續興致高昂樂在其中，彷彿多回頭看一回，就能多感染一分青春氣息。

節氣早已過了清明，公園裡仍舊散落一地灰褐赭黃落葉繽紛，抬頭望見大葉欖仁枝枒上已抽出青翠的嫩葉新芽，蔚藍晴空下像極振翅的綠花蝴蝶，反倒是阿勃勒光禿禿的樹枝上，垂掛著偌大墨黑的長條果莢，更上方挺拔高壯的黑板樹蓊鬱的樹冠上成簇的綠色果莢，恰似萬條垂下綠絲條，熱鬧得像一把把鮮翠欲滴的綠長豆，適合拍碎蒜瓣熱炒煮一鍋菜豆粥，冷熱皆宜，是兒時母親餵養一家溫飽的味道。

槌球場邊三株成列的油桐花樹紛紛開且落，一朵朵的白花隨風翻飛後飄然墜下，綴滿青黃相間的草地，似曾相識的季節情境，喚起年輕時呼朋引伴上山追賞五月雪的歡愉，而今各奔天涯，緬懷過去相遇的美好，織就一路走來心懸緒念的款款思念，忙不迭的蹲下腰撿拾落花，五瓣分明襯著豆芽狀黃粉紅蕊，謹慎捧在手心就近嗅聞，正是記憶裡久違的芬芳馥郁，流金歲月走訪山林迷路只為看花的浪漫情懷，伴著寸寸挪移的日光金明交滅，「世路如今已慣，此心到處悠然」我卻執意護著花回家。

(中國時報)