政府派遣工加薪 地方喊窮不跟進

行政院長賴清德14日率領副院長施俊吉（右）與相關閣員召開「薪資現況低薪研究及其對策記者會」，並說明因應對策。（王德為攝）

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中國時報
地方中心／綜合報導

行政院長賴清德昨宣布行政院所轄各部會，包含公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人等四類的派遣及約聘雇人員將加薪到3萬元，各地方政府表示，若以4萬名臨時人員、每月薪水增加6000元計算，每年約須增加20多億元預算，地方政府如要跟進政院的加薪政策，希望中央全額補助，否則將造成地方財政壓力。

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加薪有前提 中央須全額補助

台中市長林佳龍表示，行政院研議的薪資方案有助於保障勞工權益，他支持，但各縣市的財政狀況不同，希望中央補助地方，並要做好配套措施。高市代理市長許立明說，全力配合中央政策，高雄約雇人員未達3萬元的人數不多，但地方財政困窘，盼中央補足差額。

台北市人事處副處長林錦慧表示，市府臨時工約2800人，已有2100人月薪超過3萬，對北市府影響不大，但仍將盡力爭取中央補助。

地方財政困窘 不知錢從哪來

新北市府指出，全市派遣與臨時人員約4000多人，以基本薪資2萬3000多元計算，若全調至3萬元，粗估每月要增加2000多萬元，每年約增加2億多元，希望中央挹注經費。

桃園市政府人事處長張建智說，桃園市府有2600多名臨時工，恐要增加2億多元預算，「政府想請客，也要能給補助！」若沒有補助，實在不知道錢要從哪來。

台南市政府祕書處長吳堂成表示，全市臨時人員約2900人，絕大多數月薪都只有2萬2000元左右，加上工作內容不同，無法齊頭式平等，如果行政院沒補助，全面加薪至3萬元恐有困難。

苗栗縣政府行政處長古雪雲表示，全縣500多名臨時人員，年初已配合調薪3％，除非中央全額補助，否則無力配合。

工作內容不同 難以齊頭平等

除了縣市政府，基層鄉鎮公所也頗有微詞，彰化縣員林市長張錦昆說，各鄉鎮市公所財政狀況不一，要自籌財源完全比照辦理，難度實在很高。

屏東縣霧台鄉長杜正吉坦言，政策立意良善，若中央全額補助經費，等於是天上掉下來的禮物，如果需由鄉公所自籌，對偏鄉將是難以承受的負擔。

花蓮縣吉安鄉長黃馨大嘆，加到4萬都沒關係，但錢從哪來？地方鄉鎮都很窮，一旦臨時清潔隊員薪水全面調漲，「基層公所一個頭兩個大。」

(中國時報)

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