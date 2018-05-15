推文稱將和習近平共同努力！川普髮夾彎 中興通訊解禁有望

2018年05月15日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美第二輪貿易談判本周將在華府登場。值此關鍵時刻，美國總統川普13日突然在推特接連發文，為貿易戰降溫。川普說，他和大陸國家主席習近平正共同努力，讓大陸電信大廠中興通訊迅速恢復營運，大陸有太多的工作流失，美商務部已接獲處理這件事的指示。受到川普對中興禁令軟化的利多刺激，美股道瓊昨早盤大漲逾百點，挑戰「8連紅」紀錄。

幾個小時後，川普又推文稱，雖然美陸貿易合作良好，但是過去多年的談判都是中國大陸受惠，所以要讓大陸加入一個雙方互惠的協議很困難。最後他說，「要保持冷靜，問題都會解決的。」川普態度急轉彎，跌破華府不少人的眼鏡。

道瓊早盤漲百點 挑戰8連紅

白宮副發言人華特斯表示，川普推文，強調美陸在有關經濟、貿易與投資議題上，「自由、公平、均衡與互惠關係」的重要性。她指出，川普要求商務部長羅斯運用獨立判斷，並且符合適用的法律與規定，根據事實解決有關中興通訊的監管行動。

川普突然決定放中興通訊一馬，外媒分析，川普以退為進，企圖換取大陸在貿易談判中讓步；亦有分析指可能與即將到來的「川金會」有關。

要求匿名的政府官員透露，陸方要求美國商務部解除對中興的禁令，以此做為雙方繼續貿易談判的條件，美方才做出讓步。

《紐約時報》則報導，川普預定下月和北韓領導人金正恩舉行會談，需要仰賴中國大陸幫忙。而且川普示好，讓中興通訊起死回生，適時移除陸美關係的障礙。

因應川金會 適時移除障礙

美國康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德認為，撤銷對中興的禁令可紓緩陸美貿易緊張，讓大陸在不丟臉的情況下做出讓步。他說川普這麼做不但贏了面子，也給大陸台階下，可能得到貿易談判上實質的進展。

大陸第2大、全球第4大電信設備供應商中興通訊，將使用美國技術的產品銷售給美國實施貿易禁運的國家，包括伊朗和北韓，雖然與美方去年達成和解協議，但美國認定中興未遵守協議，因此美商務部4月宣布禁止美國國內企業在未來7年內向中興出售零組件。

美國禁止向中興提供美國製造的零組件，占中興製造無線基地台、光纖網絡和智慧手機所需零組件大約25％。中興通訊上周宣布，美方7年禁令，已迫使公司的主要營運停擺。美國《富比世》評論就直言，中興通訊不出幾個月將聲請破產。

大陸《環球時報》社評指出，無論美方做出制裁是出於何種原因，川普的最新宣布都是值得歡迎的好決定。大陸外交部發言人陸慷14日說，陸方十分讚賞美方對中興公司問題所作積極表態，正在與美方就落實具體細節保持密切溝通。

(中國時報)