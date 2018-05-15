小英談兩岸 最好維持現狀

2018年05月15日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文（箭頭所指）1998年以「陸委會諮詢委員」身分，赴陸參加第二次辜汪會談。（本報資料照片）

蔡英文總統執政即將屆滿2周年，昨天在廣播節目中表示，兩岸現階段最好的作法仍是維持現狀；她說，「九二會談」確實存在，但各說各話也是事實，她也質疑國民黨解讀的九二共識「是否是中國可以接受的東西？」

對於行政院長賴清德自稱「務實的台獨工作者」，引發大陸強烈反彈，蔡英文總統昨天表示，賴清德主要是在強調務實的那一面，並非心存惡意或有其他特別的想法，他「基本上就是一個滿誠實的人」。

對陸方不滿賴揆，軍機近來頻頻繞台，蔡英文呼籲大陸方面，應該考慮到台灣是一個民主的社會，有很多的意見表達，但終歸會有一致的態度與立場。

專注內政議題 厚植實力

她說，現階段無論對區域、台灣還是中國大陸，維持現狀都對大家的利益最好。但穩定的現狀一定要改革才能做得成，她上任後專注在轉型正義、經濟等內政議題上，就是因為過去歷任總統花了很多心思在台灣的外部，但維持現狀並不是「以不變應萬變」，必須厚實實力。

兩岸關係長期陷入冷和狀態，藍營期待蔡英文接受「九二共識」，主持人詢問，「九二會談」能否與「九二共識」劃上等號？

蔡英文表示，「九二會談」是真的有這個會談，這是事實，但雙方有各說各話也是事實，對於這個事實，各方有不同的解讀，也就是說，「九二年發生會談之後，有各說各話，就只有這兩件事情」。

至於「九二共識」，她說，姑且不論這個解釋，台灣民眾是否都可以接受「他們是否有問過，他們解讀的九二共識，是不是中國可以接受的東西呢？」

對等不設前提 願蔡習會

主持人問，在「文金會」、「習金會」，以及未來的「川金會」結束後，是否可能出現「蔡習會」？兩岸領導人是否能各退一步？蔡英文則反問，若是要退一步「要在哪些事情退一步」？對我們來說「事涉主權問題，不能輕易讓步」。

主持人追問，習近平應該怎麼讓步才能接受「蔡習會」？蔡英文指出，基本的互信要恢復，這就必須要溝通，既然兩韓都可以坐下來溝通，中國大陸也應該坐下來好好談，不能說接受一個政治前提之後再來談，「我們要的是對等、不設政治前提的基礎上來溝通。」

即將進行的「川金會」，是否擔心台灣會被出賣？她說，對整個情勢都有密切掌控，也會盡一切所能收集需要的資訊。台灣的民主自由，是美國各界都珍惜的，「整體來講，我相信川普總統對我們是友善的」。

(中國時報)