民調下滑是改革必然過程

2018年05月15日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

政府推動軍公教年改惹怒不少人，各家民調都顯示，蔡英文上任將滿兩年，民眾對施政滿意度下滑。蔡英文表示，這是改革路上會遇到的必然過程，「要快要慢的人都會不滿意」，但既然做的事是對的，就要穩穩往前走，「如果不做，國家會墜入懸崖，我把它拉回來」。

蔡英文昨天接受「蔻蔻早餐」專訪，她認為，有些民調會受到個別事件因素影響，有些問卷的設計及調查機構效應等問題，都會影響調查結果。520當然是個時間點，但不是絕對，「只要心頭拿得定，覺得做的事是對的，我們就要穩穩地往前走」。

至於民調是否如雜音會干擾施政？或對蔡英文爭取連任產生影響？蔡英文表示「不會啦！」她相信在一連串改革任務完成後，民眾會回頭來看「你有沒有做事」。

蔡英文表示，2016年整個台灣停滯不前，甚至往下走，人民希望改變，「從2016到2018年，很多人覺得發生很多事情，也覺得總統為何開那麼多戰場」，但大家可能忘了2016年的心情，台灣若不改變，就停滯不前。

這兩年來的政績需要一段時間，民眾才能感受到具體變化，蔡英文坦言，她倍感時間壓力，因此過去兩年來都採急行軍方式在執政，以致有些地方沒有說清楚，也有些人認為溝通不夠。不過她認為，政府的施政已看到初期結果，只是這個成果還需要再深化與廣化，同時也需要時間才能讓民眾感受到。

政府去年7月推動公教年改，軍人年改也預計在立法院本會期完成三讀，過程中得罪很多人，蔡英文強調，她不會後悔，但確實是痛苦的事。她說，年金改革是歷任總統都覺得重要的事情，前年與前總統馬英九交接時，他也特別談到年改問題，「如果不做國家會墜入懸崖，我把它拉回來，這是負責任政府需要做的。」

(中國時報)