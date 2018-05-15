陸學者 蔡未釋善意 兩岸沒交集

2018年05月15日 04:11 中國時報 徐維遠 、林勁傑／北京報導 、林勁傑／北京報導

蔡總統14日上午接受廣播專訪，正在台灣交流的大陸涉台學者盛九元表示，蔡是重申過去基本立場、沒有改變，也只是台灣單方面表述，感受不到善意，對兩岸關係也沒有助益，彼此可能產生誤判。

520前夕，大陸南北涉台單位對蔡表述兩岸政策提高警覺。據悉，除北京涉台學者本月初已展開調研工作外，上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元目前人正在台灣閉門交流；大陸國安系統的中國現代國際關係研究院院長助理胡繼平，預計本月下旬訪台，為蔡政府後期執政及年底選舉對兩岸可能影響，展開新一波研析。

正在台灣的盛九元，接受《旺報》訪問時稱，兩岸關係要重新發展必須找到原點，若找不到原點、始終在兜圈子，兩岸就對接不起來。大陸會否期待蔡520談話，盛九元反問「蔡話都講到這裡，還有什麼期待嗎？」強調問題癥結是雙方沒有交集，兩岸還是有距離。

4月中旬曾赴台參訪的大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘表示，鑑於大陸近期在外交和軍事雙管齊下加強對台軍事擠壓，使得蔡政府、綠營和台灣人民都不開心，蔡的兩岸談話，可能轉趨強硬；加上川普與大陸矛盾加大、《台灣旅行法》生效，蔡應會強調美台關係史無前例地良好，讓台灣人民有信心。

時殷弘說，兩岸政治關係緊張，經濟方面雖沒有進一步發展，但還不算太糟；而兩岸人員交流、文化、教育，儘管受到政治紛擾，「但總的來說還可以」。大致來看，未來兩岸政治仍尖銳對立，看不到近期有任何轉圜的跡象。

蔡總統稱九二會談與九二共識不同，華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，九二共識是當年台灣海基會向大陸海協會三次傳真所確認在「一個中國」上達成的共識，不能否認雙方當時傳真確認的內容；若蔡不承認該基礎，也應提出界定兩岸關係的新提法。

海基會前董事長、民進黨新系元老洪奇昌提出不同角度思考，認為民主國家領導人如此頻繁接受國內媒體專訪是「極為罕見」的。他特別舉鄰近的日本與南韓為例，包括聲勢正旺的文在寅，甚或民調創新低跌破40％的安倍晉三，都不會有這樣舉動。

而蔡就任不到兩年間，總統以降，副總統陳建仁、行政院長賴清德及甫上任總統府祕書長陳菊，均亮相該節目一輪，而蔡英文近期公開接受國內電媒專訪更是密集。洪奇昌坦言，位居高位者，應思考政治人物與媒體間關係，尤以總統高度，否則對我民主深化及國家團結來說不是好事。

(中國時報)