蔡：經濟呈淺V型成長

2018年05月15日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

國內多家民調顯示，民眾對蔡政府最不滿意的是經濟表現。蔡英文總統昨天表示，新政府接手後的經濟成長已超乎大家預期，她比出一個淺V型緩步向上的手勢，強調台灣經濟已止跌回升，今明兩年經濟都將呈現穩定成長的趨勢。

有媒體民調顯示，蔡英文總統上任兩年來推動經濟發展的表現，有高達62％民眾不滿意，僅有2成5民眾給予好評，經濟發展是蔡政府各項施政中民眾不滿意比例最高的項目。

蔡英文說，台灣的經濟在2016年之前呈現停滯不前，社會多數人都認為，不能再用舊方式和舊思考，讓國家繼續往下走，台灣必須做一些改變，也因此才有政黨輪替。

她說，在民進黨執政的前一年，也就是2015年的經濟成長率只有0.8％，2016年她剛就任，當時很多人都說，經濟成長率「可能都無法保一」，當時的壓力確實很大，也認為經濟必須要轉型，但從她上任後，才執政半年經濟成長率就有1.5％。

蔡英文表示，2017年經濟成長不僅持續往上走，甚至超乎大家預期，經濟成長率達到2.86％，今年經濟呈現穩定成長趨勢，預測明年也是。

她一面說一面用手畫出兩邊較寬的淺V型，強調台灣的經濟並不是大起大落，而是從2016年之後就不再往下掉，而且在這兩年慢慢的抬升。主持人詢問這是指U型反轉嗎？蔡英文回應，是有點呈現淺V型，但不是深V。

不過民眾對於經濟成長，感受最深的仍是低薪，蔡英文認為，台灣年輕人確實面臨低薪、生活苦，因此「為年輕人打好基礎，是每個政府執政重點」。

她說，現在的年輕人面對問題太多，例如低薪、創業、生活壓力大、養兒育女，因此政府帶頭加薪，並鼓勵私人企業加薪，同時透過稅改減輕賦稅，推動長照減輕家裡照顧長者的負擔，尤其是失智和失能者照顧，還有公宅與改善低薪全套方案，具體協助年輕人解決少子化的問題。

蔡英文表示，政府推動的「5+2」產業政策，就是為他們所做的努力，透過這個政策吸引國外大公司來台投資，不僅提供更多的工作機會，也能促進產業轉型。

(中國時報)