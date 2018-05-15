陳菊份量夠 看她如見總統

2018年05月15日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

為協助蔡總統，陳菊接任府祕書長，蔡英文總統昨天透露，找陳菊來府是她自己的想法和決定，陳菊到府後，「總統府突然熱鬧起來了」，溝通也變好，因為大家有事都想找總統談，陳菊份量夠「大家覺得看到菊姐跟看到總統沒什麼差。」

蔡英文說，以陳菊溫暖可親的形象可以強化總統府的親切感，另一面她也需要像陳菊這樣份量夠的人和選民及體制來溝通。

她透露，由於總統府祕書長和國安會祕書長在上波內閣改組時要到第一線，她認為現階段需要陳菊這樣的人擔任府祕書長，她有這種想法已有一段時間，有次詢問賴揆意見，賴也認為很棒，「這加強了我的信心」。

她說，陳菊來自高雄，長期擔任地方首長，很親民，可以沖淡總統府嚴肅的氣氛，蔡英文舉例，海軍儀隊隊員蘇祈麟的女兒在總統府可以這麼自在，「這是我們要創造的感覺，總統府是大家的總統府，陳菊是很溫暖可親的人，可以強化這印象。」

此外，總統民選之後，很多人想和總統直接溝通，雖然過去也一直有在溝通，但因為人太多了，總統每天有很多行程，時間不足，她也覺得這樣不夠，但「有菊姐在就不一樣了」。

主持人周玉蔻詢問陳菊在中央會不會有適應問題？有沒有人會欺負她？蔡英文笑說「全台灣沒有幾個人敢欺負她！」

對於外界稱蔡總統、賴清德和陳菊是鐵三角，蔡英文說他們是團隊，有不同角色扮演，賴清德負責行政院，陳菊和她負責總統業務，相互溝通和補位很重要。

她說，目前的執政團隊本來就是一個從2008年以後發展出來的隊形，有時變小有時變大，像有幾個縣市長從幕僚開始，做政務官、選舉、現在是地方首長，「可塑性很高」。

(中國時報)