創新高 實質總薪資每月近6萬

行政院長賴清德14日親自召開記者會，宣布端出政策牛肉，要從公部門帶頭做起調薪，派遣工和約聘等起薪將調高到3萬元，明年第一批開始實施，另外對基本時薪，也可望從140元調到150元，最快明年1月上路，希望能帶動整體企業加薪潮，圖為街頭勞工手拿看板招攬生意。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導
行政院長賴清德（左）率領行政院副院長施俊吉（右）等部會首長提出短中長期的10大解決低薪政策。（趙雙傑攝）

行政院認為，台灣薪資偏低現象已大有改善。行政院副院長施俊吉昨表示，台灣在今(2018)年第1季平均每月實質總薪資已經高到5萬9852元。他分析指出，低薪首因與兩岸經貿關係密切有關，甚至還說外勞拉低平均薪資。

兩岸經貿和外勞 拉低薪資

施俊吉在報告時指出，2018年第1季「名目經常性薪資」年增率2.71％，為18年來同期最高，加入「非經常性薪資」且剔除物價因素後，實質總薪資每月達5萬9852元，續創歷年同期新高，他坦言，「第1季會這麼高是包含了年終獎金」。

行政院報告並引述主計總處統計，從2000年到2016年，台灣受網路泡沫、金融海嘯及歐債危機影響，經濟成長趨緩，實質總薪資不成長，2016年的實質總薪資不及2000年的水準；但2017年實質總薪資創歷史新高，擺脫多年以來實質薪資倒退情形。

施俊吉說，依國外研究發現，美國企業若外移至低所得國家，對薪資會有負面影響；若外移至高所得國家，則有正向影響；研究亦發現，台灣與大陸雙邊貿易與投資關係使雙方實質薪資差距縮小。

施俊吉進一步解釋，過去台灣薪資不成長，跟台灣與大陸經貿關係非常緊密有關，彼此實質薪資差異縮小，「2001年起，台灣薪資與大陸薪資逐漸趨同，都在最低水準」，而南韓、新加坡的薪資則維持成長，與兩岸愈離愈遠，所以才造成台灣2000年到2016年間薪資停滯現象。

學歷貶值同儕效應 也是原因

施俊吉也說，薪資不成長也與統計有關，由於1991年時，外勞不到1萬人，但2016年外勞已到62萬5000人，以前計算薪資都把外勞計算在裡面，但外勞很多是領法定最低工薪，「多增加62萬人當然就使得平均數下跌」。

此外，政院報告中其他薪資不成長的可能原因，還包括過度教育讓學歷貶值、同儕效應使薪資定錨；雇主有加薪，勞方卻無感等等。

(中國時報)

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