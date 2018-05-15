學者籲公布薪資中位數

2018年05月15日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

行政院昨召開記者會表示，2018年第1季實質總薪資數字平均每月達5萬9852元，創歷年同期新高，學者認為，實質總薪資平均值是平衡高、中、低所得之後得出來的結果，希望政院不要只選「看起來比較好的指標」，應同時公布薪資中位數，就能看出低薪族群到底有多少。

主計處統計，2018年1到3月實質總薪資高達5萬9,852元，網友紛紛表示不到平均值，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德說，實質總薪資計入獎金，2017年國際經濟表現很好，台灣出口表現也很好，因此企業發放獎金跟著增加，可能是這次數字較高的原因，不過他認為應該同時公布中位數，以及過去同期兩者數字，甚至國外統計數字，讓民眾確實了解薪資變化。

孫明德認為，單獨只報1個數字，民眾找不到比較基礎，就會把自己的薪資拿來比較，容易發生「低於它的上來罵，高於它的都不講話」這樣的現象。

政治大學勞工所教授成之約指出，平均薪資是平衡了高、中、低所得之後計算出來的結果，在平均以下的族群容易覺得自己的薪資和平均值有一段距離，一般來說要看薪資水準，會拿中位數做標準，如果個人薪資所得沒有達到中位數的三分之二，就是薪資偏低。

成之約說，平均薪資代表整體國家社會發展的結果，中位數則可能反應出來大部分民眾薪資跟平均值的差距，政府應該要更在意中位數為什麼會跟平均薪資差距大，或是為有多少人在低薪族群，以不同的數據去制定政策。

不具名學者認為，平常沒有聽過用「實質總薪資」這個數字來比較，政府在這時選用這個指標，「應該有想法」。他指出，例如有沒有將外勞計入，事實上沒有必要講出來，以主計處統計方式，要單獨算台灣人民應該也是做得到的，「平常大家常用的指標不用，看來是因為這個指標比較好」。

(中國時報)