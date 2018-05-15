時薪若調至150元 34萬人受惠

2018年05月15日 04:11 中國時報 張理國 、 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

行政院昨公布低薪解決方案表示，政府準備將時薪從現行140元提高為150元，預估約有34萬人可受惠，並研議對公部門派遣人力月薪提高到3萬元，預估1.6萬人受惠，約需9.6億元，預訂從明年開始加薪，政府籌編2019年預算時就會納入。

勞動部長許銘春表示，提高基本工資是大家的共識，調升案會交由今年第三季召開的基本工資審議委員會討論，她也呼籲民間企業可以共同響應加薪，以更佳的勞動條件留才，這對企業也有益。

行政院打算提高公部門派遣人力薪資，以帶動民間加薪，昨在「我國薪資現況、低薪研究及其對策」報告中指出，經調查10類員工，包括上市櫃公司、政院所屬公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人、各機關外包派遣人員、中央納健保醫療機構、長照居家服務人員、托育人員等，每月總薪資低於3萬元者，計4.7萬人，占比為3.5％。

負責統籌低薪解決方案的行政院副院長施俊吉說，相關人員總薪資若提高至3萬元，初估約需19億元，而若只針對政院所屬公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人及各機關外包派遣人員等5大類別中，總薪資未達3萬元之1.6萬名員工之薪資調高至3萬元，初估約需9.6億元。

政院對提高時薪共列出3項試算，包括從現行時薪140元提高為150元、160元及170元，換算後分別等於「按時計酬月薪」2萬6400元、2萬8160元、2萬9920元。但施俊吉說明時未提160元及170元調薪方案，僅說調整時薪是以「漸進式」方法進行，目前基本工資月薪是22000元，換算時薪是125元，但事實上基本工資規定的時薪是140元，調升時薪的下個目標很可能是150元。

值得注意的是，政院希望提高公部門派遣人力薪資到3萬元，卻又打算砍掉相關人員配置，遭疑政策錯亂。在政院報告中，將全台近80.5萬非典型工作者納入低薪分析中，但賴揆被問到政府未來會不會減少這些屬於「低薪範圍」的約聘僱或派遣工時，賴揆直言「這是政府的方向」。若政院揮大刀，在公部門至少有近2萬名政府約聘僱及派遣工可能受到影響。

(中國時報)