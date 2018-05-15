520前夕推加薪 新聞透視》美化帳面玩數字 真是見鬼了

圖為2014年勞動節，台灣數十個工運團體共同發起的「反低薪、禁派遣」大遊行，民眾舉著標語表達訴求。（本報資料照片）

友善列印
中國時報

520前夕政院政策作多，預計揮出3記強棒，一舉解決低薪、少子化並提出新的經濟移民政策，但昨天第1棒就揮棒落空！行政院昨公布今年首季實質總薪資逼近6萬水準，堪稱18年來同期新高，但賴揆又在臉書說低薪是國內重大議題，難怪網友要問，國內既然如此高薪了，政院還要提出什麼低薪改善方案，真是「見鬼了」！

政府派遣工加薪 地方喊窮不跟進
創新高 實質總薪資每月近6萬

為達成蔡英文總統交付任務，在今年解決年輕人低薪問題，賴揆年初就要求行政院副院長施俊吉在農曆年前提出具體方案，但過了4個多月，施俊吉昨再提出時薪從現行140元提高為150元，證明跨部會想破腦袋，因應低薪策略也只有調整月薪與時薪，沒有高招，而且時薪再加10元，受惠人數有限，多半是打工族，對於解決青年低薪問題，難以展現成效。

今年是選舉年，政院推出的10元牛肉是不是在政策買票，明眼人皆知；而政院大張旗鼓舉行記者會，勞工看到卻是美化帳面的數字，沒有實質意義。

施俊吉昨日很有誠意，用心說明經濟學名詞定義，先說明第1季「名目經常性薪資」加入年終獎金等「非經常性薪資」，再扣除通膨等物價因素後，得出的「實質總薪資」，第1季平均月薪竟逼近6萬元。

政院的成績單漂亮得驚人，但坦白說，國內除了科技業、金融業有高額年終外，究竟有多少勞工能領到年終獎金？行政院公布這麼漂亮的成績單，恐怕更令基層勞工感受自身不幸！況且，如果勞工月薪逼近6萬元，政院何需洋洋灑灑提出10大政策、37項措施搶救低薪？

低薪，其實是經濟發展遲滯的結果，要提升勞工薪水，重點仍在創造有利投資的環境，招商引資，促進就業機會，讓市場為勞工加薪，但可惜的是，對這部份，行政院仍然缺乏有效對策。

(中國時報)

政府派遣工加薪 地方喊窮不跟進
創新高 實質總薪資每月近6萬
學者籲公布薪資中位數
時薪若調至150元 34萬人受惠
業界喊讚 勞團難接受 學界不看好
時薪若調至150元 34萬人受惠 業界喊讚 勞團難接受 學界不看好

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。