520前夕推加薪 新聞透視》美化帳面玩數字 真是見鬼了

2018年05月15日 04:11 中國時報 張理國

520前夕政院政策作多，預計揮出3記強棒，一舉解決低薪、少子化並提出新的經濟移民政策，但昨天第1棒就揮棒落空！行政院昨公布今年首季實質總薪資逼近6萬水準，堪稱18年來同期新高，但賴揆又在臉書說低薪是國內重大議題，難怪網友要問，國內既然如此高薪了，政院還要提出什麼低薪改善方案，真是「見鬼了」！

為達成蔡英文總統交付任務，在今年解決年輕人低薪問題，賴揆年初就要求行政院副院長施俊吉在農曆年前提出具體方案，但過了4個多月，施俊吉昨再提出時薪從現行140元提高為150元，證明跨部會想破腦袋，因應低薪策略也只有調整月薪與時薪，沒有高招，而且時薪再加10元，受惠人數有限，多半是打工族，對於解決青年低薪問題，難以展現成效。

今年是選舉年，政院推出的10元牛肉是不是在政策買票，明眼人皆知；而政院大張旗鼓舉行記者會，勞工看到卻是美化帳面的數字，沒有實質意義。

施俊吉昨日很有誠意，用心說明經濟學名詞定義，先說明第1季「名目經常性薪資」加入年終獎金等「非經常性薪資」，再扣除通膨等物價因素後，得出的「實質總薪資」，第1季平均月薪竟逼近6萬元。

政院的成績單漂亮得驚人，但坦白說，國內除了科技業、金融業有高額年終外，究竟有多少勞工能領到年終獎金？行政院公布這麼漂亮的成績單，恐怕更令基層勞工感受自身不幸！況且，如果勞工月薪逼近6萬元，政院何需洋洋灑灑提出10大政策、37項措施搶救低薪？

低薪，其實是經濟發展遲滯的結果，要提升勞工薪水，重點仍在創造有利投資的環境，招商引資，促進就業機會，讓市場為勞工加薪，但可惜的是，對這部份，行政院仍然缺乏有效對策。

(中國時報)