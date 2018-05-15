業界喊讚 勞團難接受 學界不看好

2018年05月15日 04:11 中國時報 楊騰凱 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

政府救低薪，盼透過提高基本工資的時薪，帶動勞工收入成長。學界認為，領取時薪的勞工比例僅約1成，若只漲時薪不漲月薪，效益恐有限。勞團則要求，應將基本工資的月薪從現行22K調升至28K，難以接受政府只願意調升時薪的做法。業界則一致表示樂見「公部門帶頭」，以後投標「不用再被砍人事費用」，可以大膽編列。

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆表示，根據勞動部的青年工作調查，時薪工作者的比例大約僅占1成1，只提高時薪無法帶來全面性的影響，對提升勞工薪資的幫助不大。

辛炳隆指出，此案仍要經基本工資審議委員會討論做出決定，與會的勞方代表多是工會成員，屬於全職工作者，只調升時薪，不調升月薪，這些勞方代表勢必不會滿意。對資方而言，聘用打工族較多的服務業恐怕也會反彈。

全國產業總工會祕書長戴國榮指出，大多數的勞工都是領月薪，主計總處去年公布的每人每月消費水平已突破2萬元，現行的基本工資月薪僅2萬2000元，此數字讓勞工1人生活可能剛好，但對1家3口來說根本不夠，勞團在今年五一勞動遊行時就已呼籲，應將基本工資月薪從現行的2萬2000元一次調至2萬8000元，才能真正改善低薪問題。

至於整體薪資的提升，業界認為還是要看經濟面。賴正鎰就坦言，政府不能總是「喊喊話就讓企業跟進」，他認為，現在消費力降低，一例一休也讓人事成本增加，生意不好做，政府應該多提出能提升景氣的相關方案，薪資水準「還是由市場機制決定」。

(中國時報)