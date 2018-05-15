核三1號機 原能會准重啟運轉

2018年05月15日 04:11 中國時報 廖德修 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

天氣逐漸炎熱，用電量持續攀升，原能會昨同意台電核三廠1號機大修後再啟動申請；這部機組裝置容量為95.1萬千瓦，發電量約占3.5％，估計最快在周日（20日）前後達到滿載發電。台電發言人徐造華說，核三1號機的歸隊，在電力調度上會更加靈活。

發電占3.5％ 調度更靈活

徐造華指出，台電預定所有大修機組都要在5月底歸隊，例如台中電廠7號機、興達電廠、大潭電廠，都將完成大修，準備面對6月起的夏季用電尖峰。

依照台電公布的電力供需預測，6月進入夏季後，淨尖峰供電能力將會逐步上升到7月的3,875萬瓩，備轉容量率在7月預計為5％，燈號為「供電警戒」。

李綺思說，核三1號機是在4月3日開始歲修，5月7日原能會接獲台電依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》，提出核三1號機第24次大修後再啟動臨界申請，原能會除了審查文件內容，並派人赴核三進行歷時1周的檢測。

台電曾於本月1日發現機組的緊急柴油發電機B台低潤滑油壓跳脫，後來已查明原因。

各大修機組 月底可歸隊

原能會要求台電完成改善措施，並在確認機組狀態符合再啟動要求後，同意核三1號機重新運轉。李綺思說，在機組併聯升載階段，原能會也會依作業規定持續監測，確認運轉安全。

核三1號機若順利歸隊，屆時共有核二1號機與核三1、2號機等3部機組可正常供電，裝置容量合計288.7萬千瓦，總發電占比約10.5％。

至於3月28日再啟動1天就跳機的核二2號機，台電也已重提再啟動申請，原能會昨開第4次審查會議，由專家學者組成的專案小組持續審查。李綺思說，台電已依審查意見分別就核二廠機組急停的肇因分析、蒸汽旁通壓力控制系統參數調校策略、後續改善措施等，提出更完整的說明。

原能會主委謝曉星上周在立法院答詢時，預估6月上旬應可對外發布核二2號機的完整報告，如果確定安全無虞，也將朝著再啟動的方向前進。

核二2號機 已申請重啟

不過因核二2號機較為老舊，之前已停機600多天，最近兩次又都是運轉後即出狀況，造成再度停機；環保與反核團體都很反對這部機組重新啟動，認為會有危險性。

(中國時報)