民調輸丁 柯P稱會創造奇蹟

2018年05月15日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲為兩岸論述道歉惹議，依旺旺中時最新民調顯示，柯支持度已落後國民黨參選人丁守中。柯文哲14日在議會坦言，民調確實受訪談風波影響，但不會緊張，「我是創造奇蹟的人。」被問及是否對民進黨不再禮讓心裡有底？柯點頭默認，忍不住感嘆，「這次滿難選的。」

另一方面，丁守中受訪時低調表示，民調起起伏伏、高高低低，且現在民進黨中央執政掌握所有行政資源，柯文哲則掌握北市行政資源，自己是戒慎恐懼。

外界認為蔡英文總統傾向「禮讓」柯P，遭蔡斥為「謠言」，柯文哲昨在議會被問及看法，僅說無法控制外在因素，努力做好自己就好。不過他也認為，這次本來就很難選，尤其選舉又要堅持理念的時候，更加難選。

外界關心柯文哲是否會維持先前論述，支持蔡英文2020年連任？柯對此未正面回應，僅說基本上沒有選2020的計畫，若自己不選「人家要不要選是她的事，沒必要反對」，還是希望國家穩定，不希望變成民進黨內鬥，也不想看總統民調搞成這樣，希望小英民調上來，平安度過。

針對先前為「兩岸一家親」致歉惹議，柯文哲昨再度喊冤，稱自己只是務實對話，他的基調不變。市議員王鴻薇、戴錫欽追問，柯文哲能否現場再重申兩岸一家親？

未料，柯絕口不願重提，推託說「不需要在這邊講」，還稱自己覺得很不舒服，不論是台灣價值或兩岸一家親，「為何社會要這樣檢視自己的朋友？」議員質疑柯不敢重申，是怕得罪藍、綠，還是對岸？柯回稱，「我只是覺得社會這樣撕裂下去怎麼辦。」

(中國時報)