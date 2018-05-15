傅崐萁批政府 連小學生都騙

花蓮縣長傅崐萁（左二）、金門縣副縣長吳成典（左）、立委徐榛蔚（右二）和退休將領胡筑生（右）14日舉行記者會，宣布將聯合聲請年改釋憲。傅萁痛批全台最大詐騙集團都不如民進黨政府！（方濬哲攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

花蓮縣長傅崐萁及金門縣副縣長吳成典昨在立法院舉行記者會，宣布將聯合聲請年改釋憲。傅崐萁表示，政府近年稅收超收1000多億，說軍公教年金不改政府會破產，甚至把年改議題融入國小教材，簡直是全台最大詐騙集團都不如民進黨政府，連小學生都不放過，都要騙，這樣的政府值得信賴嗎？

傅崐萁及吳成典昨率全國公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長胡筑生、吳斯懷、全國公務人員協會理事長李來希等人舉行聯合釋憲記者會，現場也有許多軍公教及其家屬到場聲援。

傅崐萁認為，年金改革摧毀了國家基本價值，國家已是危急存亡之秋，過去國家的一流人才是相信退休後有安身立命的退休金才投入政府部門，為國家發展盡心盡力。他憂心年改後，一流人才不願擔任軍公教，進入公部門的人可能是三流人才、找不到工作的人才去當軍人，更慘的是孩子在學校將被三流的人給教育。

傅崐萁也指出，年改也會摧毀台灣的國際信用，政府可以帶頭不遵守信賴保護原則和不溯既往原則，那等於國家信用破產，今天政府針對軍公教，下次也會針對特定族群，進而影響外資投資意願。他痛批民進黨不會執政就趕快下台，不要羞辱台灣人。

吳成典也說，外島人對於公教人員權益感受很深，尤其是在金門要找老師比登天還難。因此金門縣對提出釋憲請求，認為光明正大且應該義不容辭，義無反顧要幫鄉親請益，「釋憲才是真正的轉型正義，還我們軍公教對人民付出的辛勞。」

吳成典也說，政府如果要省錢，有太多地方可以省錢了，比如台積電跟聯電都是國家成立的，台積電、聯電賺大錢為何國家沒份？股票都賣光了，該節約的地方不去節約，不是從軍公教的退休金上面去節約。

藍委徐榛蔚則表示，優存利率18％在民國84年修法後，早就走入歷史，但政府還要搞政治鬥爭，當時修法就是不溯既往，如今這個政府卻想把所有職業都齊頭化，「退撫基金不夠怎麼會是軍公教的錯？」

(中國時報)

民調輸丁 柯P稱會創造奇蹟 燦、龍名列前茅 柯墊底

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。