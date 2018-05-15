傅崐萁批政府 連小學生都騙

2018年05月15日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

花蓮縣長傅崐萁及金門縣副縣長吳成典昨在立法院舉行記者會，宣布將聯合聲請年改釋憲。傅崐萁表示，政府近年稅收超收1000多億，說軍公教年金不改政府會破產，甚至把年改議題融入國小教材，簡直是全台最大詐騙集團都不如民進黨政府，連小學生都不放過，都要騙，這樣的政府值得信賴嗎？

傅崐萁及吳成典昨率全國公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長胡筑生、吳斯懷、全國公務人員協會理事長李來希等人舉行聯合釋憲記者會，現場也有許多軍公教及其家屬到場聲援。

傅崐萁認為，年金改革摧毀了國家基本價值，國家已是危急存亡之秋，過去國家的一流人才是相信退休後有安身立命的退休金才投入政府部門，為國家發展盡心盡力。他憂心年改後，一流人才不願擔任軍公教，進入公部門的人可能是三流人才、找不到工作的人才去當軍人，更慘的是孩子在學校將被三流的人給教育。

傅崐萁也指出，年改也會摧毀台灣的國際信用，政府可以帶頭不遵守信賴保護原則和不溯既往原則，那等於國家信用破產，今天政府針對軍公教，下次也會針對特定族群，進而影響外資投資意願。他痛批民進黨不會執政就趕快下台，不要羞辱台灣人。

吳成典也說，外島人對於公教人員權益感受很深，尤其是在金門要找老師比登天還難。因此金門縣對提出釋憲請求，認為光明正大且應該義不容辭，義無反顧要幫鄉親請益，「釋憲才是真正的轉型正義，還我們軍公教對人民付出的辛勞。」

吳成典也說，政府如果要省錢，有太多地方可以省錢了，比如台積電跟聯電都是國家成立的，台積電、聯電賺大錢為何國家沒份？股票都賣光了，該節約的地方不去節約，不是從軍公教的退休金上面去節約。

藍委徐榛蔚則表示，優存利率18％在民國84年修法後，早就走入歷史，但政府還要搞政治鬥爭，當時修法就是不溯既往，如今這個政府卻想把所有職業都齊頭化，「退撫基金不夠怎麼會是軍公教的錯？」

(中國時報)