賴揆、菊姐戰北市 可能性低

2018年05月15日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市長選舉是否禮讓柯文哲，選對會明天將做出建議。蔡英文總統昨天表示，台北市長人選要看他的城市願景，以及政見看法是否跟中央理念一致，至於賴清德或陳菊兩人在中央執政角色吃重，代表參選「可能性不高」。

選對會召集人陳明文日前表示，選對會明天開會討論後，再將結果提報黨主席作決定，主席可以說YES或NO。

蔡英文昨天接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻詢問，有謠言說蔡英文喜歡禮讓柯文哲，是否為真？蔡英文回應，「不能拿謠言來問我問題。」

蔡英文表示，民進黨的選對會是由黨內有代表性人士組成，從過去到現在，很少黨主席的手會介入選對會的決策。

對於柯文哲日前為「兩岸一家親」說法道歉，是否已回應民進黨基層的聲音？蔡英文認為，「這個是每一個人感受的問題」，重點還是要去做一個集體決定。

蔡英文強調，柯文哲道歉是一回事，做一個市長，要看他對這城市的願景，還有他的政見或看法，是否跟中央執政的理念一樣，「這些都是在尋找下一個可能的台北市長人選過程中必須要考慮的」。

由於台北市長柯文哲支持「兩岸一家親」，主持人詢問如果決定禮讓柯P，是否就是接受「兩岸一家親」？蔡英文認為，這是過度解讀。

周玉蔻也問到，柯文哲母親何瑞英日前指出，「若民進黨禮讓，一輩子欠小英，如果不禮讓，2020就參選總統」對此，蔡英文說，不太懂這個道理，2018選舉就是2018年選舉，民進黨的人選是要對改革有最大的支撐。

另一方面，仍在積極爭取黨內提名的綠委姚文智，昨被問及若黨中央仍禮讓柯文哲，是否會脫黨參選？姚文智表示，說現看不出禮讓的可能性，違背常理的假設性問題應該不要上當，且周三答案就揭曉，「需要在最後兩天叫陣嗎？不需要了。」

(中國時報)