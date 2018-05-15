競選白皮書跳票 陷缺電危機

2018年05月15日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

蔡總統上台後，為達成非核家園，能源政策反覆無常，在立院也常上演朝野拉鋸戰。圖為今年3月間國民黨立院黨團在委員會上舉標語抗議。（本報資料照片）

前言：蔡英文總統上台2年，能源政策自始至終爭議不斷，為了達成意識形態的非核家園，無視於國家發展的電力需求，從廢核、中部火力發電廠火力全開，到深澳電廠擴建，看得出政策缺乏連貫性，反覆無常；即便配合歐美國家時程，喊出2040年全面停售燃油車，也看不出任何實際行動，宛若空頭支票。

蔡總統上任2年來，在背負2025年非核家園「神主牌」下，缺電危機一觸即發，回頭檢視參選時提出的「台灣好政-永續能源政策」，現在看來非常諷刺，一事無成也就罷，錯誤的施政，更將衝擊民生經濟發展。

能源開發 根本芭樂票

彭博日前預警，台灣今年將再度爆發缺電危機，情況可能比去年更嚴重，因政府對供電吃緊應變遲緩，電力備轉容量吃緊的情況至少持續至2025年。檢視經濟部相關數據發現，台電去年總裝置容量較2016年大減24.6萬瓩，少掉相當120萬家庭用戶年用量、約47億度電，但全台用電戶數卻不減反增成長19萬戶。

當年小英的「台灣好政－永續能源政策」著重3大政策方針，分別是落實能源開發、提升能源效率、發展再生能源，幾乎全集中在電力政策上。但檢視落實能源開發，政府開的根本是芭樂票，以開發深澳電廠填補核能缺口為例，在地方政府等反彈下，期待併聯發電難如登天。

台綜院院長吳再益指出，依非核家園政策規畫，至2025年天然氣發電占比要達總發電量一半，亦即天然氣接收站規模須達3000萬公噸，是現在1450萬噸約2倍，屆時沒有核能、燃煤發電占比也將壓低，但檢視目前天然氣接收站興建速度，在環評頻卡關下，還得加把勁。

深澳補缺口 難如登天

在提升能源效率上，吳再益說，增加能源效率不能只靠價格，要加速推動，便得要廠商更新設備，但前提需經濟成長、投資環境良好，才可能有餘力更新設備。台灣經濟成長率前幾年陷於保1、保2大作戰，如今也只有2％上下，這意味著目前想增加財源，強化誘因，似乎緣木求魚。

發展再生能源政策上，地熱發電先受阻，淺層地熱可開發區在陽明山國家公園內，在環評、輿論這一關，即難成功闖關，深層地熱也囿於技術尚未商業化，無法開採。至於最近遴選結果出爐、最夯的離岸風電，看似成功遴選出3.8GW，加計6月底進一步競價招標，成果豐碩，進度超前，但不論是從法律、技術與資金等層面，都充滿變數。

再生能源 環評難闖關

「政府推動離岸風力遴選、競標，竟是以作業要點等內規訂定，不具法律效益，只要有落選廠商因利益擺不平提告，政府一定輸。」清華大學科技法律研究所副教授高銘志指出，獲選廠商簽約後，未來只要有人控告政府，手上的合約恐將成廢紙一張。

粗糙的能源政策，不僅衝擊電力供應，錯誤的政策還將導致電價上揚，經濟部估算，因應綠電等發展，電價將因此上漲0.5元，較目前平均每度電價2.6253元，漲價1成9。

(中國時報)