企業不敢擴大投資 籲重啟核四

2018年05月15日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

深澳電廠受阻、核一核二難發電，蔡政府「穩定供電」支票跳票，造成企業對「非核家園」嚴重缺乏信心。全國工業總會秘書長蔡練生表示，業界看不到有說服力的供電政策，不敢擴大投資，不只不考慮落腳北台灣，甚至可能出走。全國商業總會理事長賴正鎰則呼籲重啟核四，更盼政府提出合理的電價政策。

「自815大停電後，大家都有心理壓力了」，賴正鎰說，今年夏天還沒到，備轉容量率就剩4、5％，企業都擔心還會大停電。他認為，產業集中在北部，供電不足的機率大，深澳電廠又變成政治議題，最後可能蓋不成或來不及，未來離開北部、往南遷的狀況一定會有。

蔡練生更直言，不只是高科技業，供電問題對所有行業都會有影響，而且「不管是北台灣、南台灣都會缺電，電網是互通的」，不是企業往南遷就會有用，政府如果不解決供電問題，企業甚至有可能考慮離開台灣。

蔡練生指出，最近每家企業都有超高儲蓄率，就是因為對未來沒有信心，不敢擴大投資。他說，現在企業如果要設一個廠，最後發現沒有電，或是被要求要節電，沒有達到標準就要處罰，但是「接到訂單沒有電要怎麼做呢」。

「政府過去信誓旦旦說不會缺電，事實上已破功」，蔡認為，企業並不反對非核家園，但政府要保證穩定供電和電價合理，而目前看到的能源方案，業界都表示質疑。他認為，2025年非核家園燃氣、燃煤、再生能源發電占比各為50％、30％、20％的目標，短期間是做不到的，再生能源無法補上核能的缺口。

賴正鎰也表示，在非核家園的目標下，必須同時衡量經濟，現在核能技術已經很先進、安全，建議在供電不穩下，現階段應重啟核四，其他核電廠維修好後繼續延役。

蔡練生更直指「電夠不夠大家都很清楚，就是不夠才要蓋燃煤電廠」，但燃煤會引起空汙問題，最後是人民「用肺在發電」。他建議政府應該要有「選項」，例如當再生能源到達一個比例，核能再慢慢降低，而不是貿然將核能全部排除。

賴正鎰指出，業界都在觀望今年，如果能平安渡過，對未來投資會比較有信心一點，但「只要再跳一次電，政府的誠信就會瓦解」。

(中國時報)