2040停售燃油車 喊完就沒下文

2018年05月15日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

小英政府上台2年，最「前瞻」的能源目標莫過於訂出2040燃油汽機車全面落日時程。但是，一直到目前為止，不只基礎建設看不見，停留在「只聞樓梯響」階段，就連參與全球電動汽機車商機，如何扶植、整合在地產業均付之闕如，霸氣訂出的目標有如打嘴炮。

「真的是在說幹話，講完就沒有了」，國內車廠主管說得直接，從賴揆喊出2040停售燃油車後，也沒有行動了，但轉型成電動汽機車，至少要有充電、換電設施吧，不要說路邊看不到充電樁，有要蓋嗎？大樓也是，這更涉及矛盾的建築法規，部會開始整合沒？

國內已投入電動車研發的裕隆自主品牌納智捷，遲遲不敢將電動車推出，同樣是因大環境不成熟。政府沒明確政策，補貼怎定，車要怎麼賣都不知道，上路後若缺乏充電設備，再怎麼好的產品都是「犧牲打」。

基礎設施不完備，讓國產電動車白燒錢、跨不出第一步，就連參與全球電動車供應鏈的台廠，都憂心政府缺乏宏觀產業政策，也沒有出面整合決心，將錯過2020年前最佳布局時點，白白葬送供應鏈的大好前程。

傳動大廠和大工業董事長沈國榮說，台灣汽車零組件供應鏈相當完整，這是絕佳優勢，絕對有能力在這波汽車改朝換代的浪潮中卡位，但政府要出面整合組「國家隊」，才有利於爭取國際車廠的供應商機。

福特六和汽車總裁朱忠園認為，在政府對電動車的支持喊得震天軋響之前，要先意識到，當今車市進口車的強勢進逼，若摧毀了台灣汽車產業聚落，屆時零組件廠想要「練兵」都沒機會，未來台灣想分電動車一杯羹都分不到。

電動機車腳步走得比電動汽車快，Gogoro是目前最暢銷的電動機車產品，除了累積超過6萬名車主，總行駛里程超過2億公里，相當於繞著地球騎乘5,000圈，引以為傲的電池交換次數更早已突破1,000萬次，具商轉優勢。

除是成熟產品外，加上充、換電兼備，可滿足幅員廣大國家與都會需求，現在就待政府一聲令下，以Gogoro開發的電池交換技術為公版規格，並整合各界的歧異立場，就能共組台灣隊打國際市場，贏在起跑點上。

(中國時報)