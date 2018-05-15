核三1號機 原能會准重啟運轉！新聞透視－躁進非核 賠上電力供應失控

2018年05月15日 04:11 中國時報 王莫昀

躁進非核、民粹化環保、加上過度政治算計，觸發連鎖負面效應，如野火燎原，一發不可收拾，燒出了缺電、發電成本增加、電力供應不穩定度攀升等重重危機，讓蔡政府的能源政策，幾近全面跳票。執政者若繼續自愚愚民，失控的能源政策，恐將台灣推進萬丈深淵。

民進黨政府以反核起家，在野時民粹式環保作風為其爭取到許多選票的支持，但過多的政治算計，執政後反成沉重包袱，如緊箍咒一圈圈框住了蔡政府迴旋、改善空間。

舉例說，近年來供電缺口擴大，已到刻不容緩亟待改善的地步，但核一廠在新北市政府拒發乾式貯存場水保執照下形同提前除役，核二廠1號機放棄修復，2號機歲修後又出包，延宕許久至今無法加入供電，讓大力執行非核家園政策的執政黨，看似順水推舟，加速非核家園執行，惟這無疑是將民生經濟推出去當祭品。

昔日兩大基載電力，核能玩不下去，燃煤電廠又因民進黨地方自家人續玩民粹式環保把戲，無法成為中央調度電力後援，此時天然氣發電成了救命稻草，餅畫得很好看，問題是執行得下去嗎？民粹式環保成了民進黨執政的致命傷，各地方拒絕興建接收站，拖住了燃氣發電建設發展進度，若不盡快解決，已形同走鋼索的電力供應，更將雪上加霜。

可怕的是，面對重重困境，執政黨仍不肯誠實面對，只是一而再、再而三的粉飾太平，甚至包裝天真謊言唬弄大眾，諸如：「今年確實是供電挑戰性比較高的一年，但透過調度，有能力安然度過」、「深澳電廠燒的是乾淨的煤」、「想想家裡要放一桶煤或一桶瓦斯」等等光怪神離的「幹話」，彌漫在台灣的天空。

難怪有學者抨擊，如今荒誕、不切實際的能源政策，將導致「煤電」成「沒電」、「氣電」成「棄電」、海上離岸風電「牧場」恐成「墓場」。民進黨若再不懸崖勒馬，面對現實著手解決，台灣將淪為民生工商業用電捉襟見肘，無人敢投資的第三世界國家。

(中國時報)