全教總518動員 發動倒吳

全教總發起搶救教育部動員令。（摘自全教總臉書）

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中國時報
／台北報導
教育部長吳茂昆（本報資照片）

教育部長吳茂昆上台將滿月，爭議言行引發公憤，全國教師工會總聯合會呼籲18日晚上6點到8點穿上白上衣、手機充飽電，齊赴教育部「搶教孩子的未來」；全教總並表示，要求吳茂昆下台是為了標準一致，這才是我們要維護的共同價值。

全國中小學教師20萬人，其中超過8萬人是全教總會員，可說是全國最大的教育團體之一。全教總表示，教育部長吳茂昆在爭議聲中上任，這位在擔任校長期間已經因打壓教師升等、溢領獎助金、自肥加薪等情事被本會要求「知所進退」的問題人物，執掌國家百年大業的教育事務，如何能讓人期待？果不其然，已經風雨飄搖的教育部，在吳部長掌舵下，反而加速駛往暴風圈。

全教總說，吳茂昆自國科會主委到東華大學校長期間，諸多弊端被接連爆出，包括核定自己五億研究經費、在美開公司，涉及違法兼職及侵害東華大學智慧財產權等，可謂罄竹難書。面對質疑，吳茂昆一句「我自認沒有做過錯事」，讓眾人傻眼，還加碼說出「學術沒有真正的民主」，宣告威權幽靈即將再現校園。

全教總表示，身為教育工作者，一開始我們感到不安；繼續觀察吳部長的言行，我們愈來愈憤怒，一位擅於運用權位謀取私益、打壓異己的人，要分配2000多億的教育資源；一位不能謙卑自省、用道德標準自我要求的人，要主導國家的教育政策？

全教總擔心教育部在這樣的部長手中崩壞，要將憤怒化為更強大的力量。全教總說，5月18日邀請大家一起搶救教育部，搶教孩子的未來！

全教總邀情民眾穿白色上衣、手機充飽電，於18日晚上6點到8點於聯合辦公大樓南棟（北市徐州路5號）集合，訴求是「不適任部長吳茂昆下台」。

(中國時報)

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