台大校長爭議 蔡表態不介入

2018年05月15日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校務會議決議要求教育部依法聘任管中閔為校長，管中閔希望蔡英文總統在520前能設法解決，但蔡英文昨天表示，這件事由教育部做專業處理，她不會做判斷，若要求總統介入，「那我不就是政治介入了嗎？」

台大校長遴選爭議遲遲未解，前副總統呂秀蓮與前行政院長張善政日前發表共同建言，要求教育部依法遴聘管中閔擔任台大校長，當選人管中閔也呼籲蔡英文以政治智慧與高度，在520前能設法解決弭平因台大校長遴選衍生的風暴。

前教長黃榮村則促請行政院長賴清德出面解決，否則一開始啟動大量的法律訴訟，選舉又要到了，一定是烽火連天，不僅台大，台灣的整體大學勢必捲入，最後成為無謂的攻治芻狗，這像個正常上進的國家該做的事嗎？

蔡英文昨在廣播節目，回應主持人問題時說，台大校長遴選爭議，專業處理最重要，且「愈不政治化愈好」，但不幸的，這件事卻被政治化了。

蔡英文認為，這是法律問題不是政治問題，現在看到有些人試圖把它政治化，「按照管中閔的說法，不是要求總統做政治介入嗎？這反而不好」，管中閔應該回到體制，按照程序來表達意見。

對管中閔是台灣大哥大獨董問題，蔡英文表示，教育部在前階段對這事有著墨，教育部既然已經形成看法，她就尊重教育部，總統不會有自己判斷，因為這件事本來就有權責機關處理。

至於管中閔說蔡總統一定知道做出這些決策甚至拍板拔管的那位決定者是誰，蔡英文則反問，「可不可以告知一下？」網友則是在留言中回酸蔡英文，「那個人就是妳啊！」

(中國時報)