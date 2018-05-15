台大校長爭議 蔡表態不介入

友善列印
中國時報
／台北報導

台大校務會議決議要求教育部依法聘任管中閔為校長，管中閔希望蔡英文總統在520前能設法解決，但蔡英文昨天表示，這件事由教育部做專業處理，她不會做判斷，若要求總統介入，「那我不就是政治介入了嗎？」

台大校長遴選爭議遲遲未解，前副總統呂秀蓮與前行政院長張善政日前發表共同建言，要求教育部依法遴聘管中閔擔任台大校長，當選人管中閔也呼籲蔡英文以政治智慧與高度，在520前能設法解決弭平因台大校長遴選衍生的風暴。

前教長黃榮村則促請行政院長賴清德出面解決，否則一開始啟動大量的法律訴訟，選舉又要到了，一定是烽火連天，不僅台大，台灣的整體大學勢必捲入，最後成為無謂的攻治芻狗，這像個正常上進的國家該做的事嗎？

蔡英文昨在廣播節目，回應主持人問題時說，台大校長遴選爭議，專業處理最重要，且「愈不政治化愈好」，但不幸的，這件事卻被政治化了。

蔡英文認為，這是法律問題不是政治問題，現在看到有些人試圖把它政治化，「按照管中閔的說法，不是要求總統做政治介入嗎？這反而不好」，管中閔應該回到體制，按照程序來表達意見。

對管中閔是台灣大哥大獨董問題，蔡英文表示，教育部在前階段對這事有著墨，教育部既然已經形成看法，她就尊重教育部，總統不會有自己判斷，因為這件事本來就有權責機關處理。

至於管中閔說蔡總統一定知道做出這些決策甚至拍板拔管的那位決定者是誰，蔡英文則反問，「可不可以告知一下？」網友則是在留言中回酸蔡英文，「那個人就是妳啊！」

(中國時報)

全教總518動員 發動倒吳 單親媽賣地瓜 企業認購送暖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。