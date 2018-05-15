單親媽賣地瓜 企業認購送暖

單親媽媽鄭淑玲（右）靠賣烤地瓜，拉拔患有白血病的女兒長大。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

「再大的苦都願意吞」，57歲鄭淑玲當年從澳門來台觀光，以為遇上真愛，生下1女後，對方竟狠心拋棄母女倆；她四處打零工維生，未料，女兒還罹患白血病，她在人安基金會協助下賣烤地瓜，雖然收入微薄，但省一省勉強可度日，近日獲得全球第4大遊艇品牌「東哥企業」認購29盒，讓她感到點滴在心頭。

澳門籍鄭淑玲10多年前來台旅遊，結識做粗工的林姓男子，兩人陷入熱戀生下1女，但還未登記結婚，男友就說養不起他們，不負責地離去。她沒有身分證，女兒也不能登記戶口，直到小學入學，找來前男友驗DNA，才給女兒正式國民身分。

然而老天又跟她開了大玩笑，寶貝女兒罹患白血病，時常得出入醫院，她工作、醫院兩頭跑，蠟燭兩頭燒。她回憶，那時最痛苦的是，「旁人的冷嘲熱諷像是針般往我心頭插」，女兒同學竟要她「跳樓死一死」，就連體育課老師也懷疑裝病，這些外界歧視令她格外心疼。

5年前，她透過人安基金會協助下，在文藻外語大學後門、獅湖國小旁賣起烤地瓜，賺取每月1、2萬元微薄收入，雖然還是不足夠支付動輒數萬元的醫藥費，但至少時間較彈性，方便隨時陪女兒就醫。她說，女兒病情現在穩定，但尚有血尿，須3個月回診一次；今年她將從國中畢業，更勵志考屏東護校，投入醫界回饋社會。

她的烤地瓜攤位在學區，不少學生、家長光臨支持，但一到寒、暑假或天氣炎熱，烤地瓜生意難免受到影響。近日，人安輔導販售冰地瓜「用心良薯公益地瓜禮盒」，她獲得全球第4大遊艇品牌的「東哥企業」認購29盒，令她感恩點滴在心頭。

人安基金會高雄平安站站長高英閔指出，目前地瓜媽媽有10位，年紀約40至50歲，由於時序入夏漸熱，特別推出「用心良薯公益地瓜禮盒」，盼吸引買氣。

(中國時報)

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