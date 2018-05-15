腸病毒蠢動 下月邁入高峰期

2018年05月15日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

天氣逐漸轉熱，腸病毒開始蠢蠢欲動，已連續4周就診人數攀升，衛福部疾管署預估6月即將邁入腸病毒高峰期，甚至爆發近6年未見的大流行，流行期還可能拖到9月，國人不可輕忽。

疾管署監測資料指出，今年4月29日至5月5日，腸病毒健保門急診就診計5937人次，較前一周增加15至18％，雖未達到流行閾值的1.1萬人次，然而，連4周都是逾10％的上升速度，讓疾管署不得不繃緊神經。

對於今年腸病毒疫情逐漸上升，疾管署副署長羅一鈞指出，往年腸病毒疫情從5月進入高峰，直到放暑假前趨緩，今年可能因為氣溫偏涼，疫情推延至6月才會進入高峰期，所以預期暑假期間仍會盛行，進而拖延到9月。

疾管署在疫情仍未爆發時，不停宣導預防腸病毒，從2012年至今未曾爆發一波大流行，羅一鈞表示，6年來沒有出現腸病毒71型大流行，累積不少沒被感染的人數，不排除今年可能大爆發，民眾還是需要注意衛生習慣。

腸病毒有效的防治是手部衛生，疾管署強調「正確洗手」，防疫醫師魏欣怡說，最重要的是家長要陪同小朋友洗手，很多小朋友心急常常洗不到20秒，且忽略了姆指、指縫與手背等部位。

腸病毒的主要傳染途徑為透過唾液、噴嚏、咳嗽及糞便、受汙染的食物和水等感染。羅一鈞指出，腸病毒可附著在幼兒園溜滑梯、玩具將近1天，小朋友應在吃東西前、上廁所後、擤鼻涕後與看病前後等5個洗手時機使用肥皂洗手。

(中國時報)