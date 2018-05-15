鴻海減資 外資提4大疑慮

2018年05月15日 04:11 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

鴻海股價昨（14）日受減資決議激勵，大漲4.71％，國際資金雖買超，但外資研究機構不領情，提出4大疑慮：基本面挑戰未除、去年度股利實際上只有2元、股東權益報酬率（ROE）未必攀升、FII將赴A股掛牌稀釋鴻海獲利。

鴻海昨成交量達12.7萬張，是前一天的2.7倍，價量齊揚激情演出，外資圈基本面看法卻保持冷靜。德意志、瑞銀、花旗環球、摩根大通、大和資本等，均不否認鴻海短線股價受減資氣氛帶動，然更強調鴻海前景疑慮未除，全數維持「中立」投資評等。

鴻海在美國投資、發展面板廠、工業自動化、切入物聯網、車電領域等，均需要持續性資本支出。因此，大和資本科技產業分析師黃奎毓，一方面肯定鴻海健全財務結構的努力，然對減資時間點是否恰當，持保留態度。

市場熱議焦點，同步鎖定鴻海股利政策是否令股東滿意？德意志證券科技產業分析師呂家霖指出，鴻海2017年股利政策為現金每股2元，加上減資每股退還2元，共計4元，低於前年度的純現金股利4.5元。

去年股利實際僅2元

元大投顧亞太區研究部主管陳豊丰認為，鴻海表示此次減資與現金股利為分開考量，每股配發股利2元，隱含現金殖利率約2％，部分投資人應不會滿意。

鴻海欲透過減資提升ROE效果，除德意志證券不置可否外，摩根大通證券科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）更以台股過往經驗，剖析減資短期有激勵效果，但非萬靈丹。

根據摩根大通所做回溯研究，台股過去4年減資的企業中，僅有29％企業宣布減資後，股價在隨後3個月表現超越大盤5％，顯示並非減資就必然能凌駕大盤。更不可忽略的是，企業減資過後，通常ROE沒有長足進步，導致股價淨值比幾無改善。

最後，鴻海旗下FII即將於A股掛牌。花旗環球證券科技產業分析師楊維倫指出，由於FII毛利較高且去年占鴻海不小的營業利益，切割出去上市後，對鴻海原股東產生獲利稀釋作用，此外，因陸港股本益比較高，預期鴻海也會投入大量資源在即將掛牌的FII上。

今年首季EPS創5年新低

鴻海昨同步公告今年第1季合併財務報告，單季歸屬母公司淨利約240.81億元，較去年同期281.68億元衰退，年減約14.7%，每股稅後純益約1.39元，低於去年同期1.63元，創近5年同期新低。

(中國時報)