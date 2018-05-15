今可上網申辦 月底前完成核證

中華電信宣布補救措施，用戶今可上網預填資料申辦，最晚31日前到門市完成核證、取卡即可。圖為申辦民眾大排長龍。（王爵暐攝）

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中國時報
／台北報導

別再排隊了！「499之亂」今日可望如期落幕，還沒辦到怎辦？中華電信昨晚宣布，包括攜碼、新申辦或3G升4G的用戶，可把握今日先在數位門市上網預填資料申辦，最晚5月31日前到指定門市完成核證、取卡即可。

「499之亂」延燒7天，全台電信門市幾無一倖免，雖然人潮不像剛開辦前3天這麼誇張，但大量要解約重續的老客戶湧入，仍舊搞得現場人員人仰馬翻，面對今日可能會有一波人潮的回馬槍，不敢掉以輕心。

「能調動的人力都會出來支援」，中華電信行銷處副總經理林文智表示，會把服務量能放到最大，不管是臨櫃還是數位門市，都會進一步做安排，雖然還沒辦法明確估算增加多少，但希望朝讓大家都滿意的目標努力。

就怕最後一天「大爆棚」，中華電昨晚在數位門市公布補救措施，原本用戶在中華電的網路門市申辦後，要在7個工作天內至門市領取SIM卡，也就是最晚拖到19日，但因人潮太多，這項權宜措施已延長到5月底。

舉例來說，若用戶還有不是非中華電信（如遠傳、台灣大）的合約，想要攜碼辦中華電信的499，最晚今天先上網預約，可趁著未來幾天門市人少時，至原本業者門市解約，只要5月底前到中華電核證，資格就能保留。

資深電信同業說，雖然此舉有望消化門市現場人潮，但到最後一天才做出這種措施，確實太慢，也認為中華電「自始至終沒有搞清狀況」，門市之所以擠那麼多人，就是因為要查違約金、必須解約後重辦，這些「網路門市統統不能做」，應該馬上改進。

至於基層員工狂加班，台北市勞動局發現有員工上午11點上班，到隔天凌晨4點至6點才下班，嚴重超時，重罰中華電信及負責門市的宏華國際各100萬元罰款，新北市同樣查獲單日最高出勤達16小時，不排除祭出重罰。

基層員工表示，這幾天人潮真把大家整慘了，每天睡不到3小時的大有人在，但反正也走到這天了，希望「就是今天、如期落幕，不要再延下去了」，過完今天，各門市就恢復到正常人流，才能好好休息。

(中國時報)

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