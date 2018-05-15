陸美貿易談判第二輪 劉鶴今赴美

2018年05月15日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸經貿談判團前往美國磋商貿易糾紛的日程終告確定，在美國總統川普13日表明希望讓中興通訊恢復營運之後，大陸外交部昨日宣布，應美國政府邀請，大陸國家主席習近平特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話陸方牽頭人劉鶴將於15日至19日赴美訪問。屆時，劉鶴將同美國財長穆欽率領的美方經濟團隊續就兩國經貿問題進行磋商。

美國政府於本月3日、4日派遣商貿談判代表團前往北京就兩國貿易糾紛進行磋商，然而雙方依舊存在許多分歧。白宮7日宣布，劉鶴將於隔周訪問華府，進行第二輪談判。然而確切時間一度眾說紛紜，美國商務部長羅斯10日曾表示，美中經貿談判面臨諸多挑戰，劉鶴此行可能再延遲。

香港《南華早報》12日則引述消息人士披露，在美國最終敲定對陸徵稅產品名單前，劉鶴率領的高級代表團將於15日在華府舉行第二輪談判。屆時劉鶴將提出購買更多美國產品，以緩和陸美貿易緊張。

而就在陸美貿易談判進程又進入混沌不明狀態之際，川普於當地時間13日突然在推特發文稱，「大陸國家主席習近平和我正在一同努力為中興通訊提供一種快速恢復業務的途徑。大陸有太多的工作崗位流失，我已告知商務部要完成這項工作。」

隨後，大陸外交部發言人陸慷昨日便宣布，應美國政府邀請，劉鶴將於15日至19日訪美，同美國財長穆欽率領的美方經濟團隊，繼續磋商兩國經貿問題。

大陸官媒新華社此前報導稱，5月3日、4日舉行的陸美經貿問題磋商中，雙方在有些領域達成了一些共識，也認識到在一些問題上還存在較大分歧，雙方同意繼續就有關問題保持密切溝通。

(中國時報)