斥資1800億 中油籌組台印日聯盟

外貿協會董事長黃志芳率領中小企業參訪印度古吉拉特邦蒙德拉經濟特區，看好印度經濟發展前景。（謝錦芳攝）

友善列印
中國時報
／印度雅美達巴德報導

印度總理莫迪大力吸引外來投資，外貿協會董事長黃志芳十四日指出，中油擬籌組「台印日聯盟」，並提出石化業上中下游高達1800億元投資案，印度Adani集團表示有興趣投資，希望協助台灣石化業在印度建立聚落。另，Adani集團亦宣布，印度東部達姆拉港（Dhamra）天然氣接收站工程2.4億美元（新台幣72億元）案由中鼎取得，這是新南向政策推出以來台商取得最大筆公共工程案。

外貿協會董事長黃志芳率台灣中小企業赴古吉拉特邦蒙德拉港特別經濟區（MPSEZ）訪問，這是黃志芳一年多來第五次訪問該經濟特區域。黃志芳指出，石化產業在台灣沒有發展空間，必須在海外找出路，印度的經濟正在起飛，蒙德拉經濟特區面積廣達400平方公里，相當於新加坡面積的三分之二，台灣的石化或製造業可以在該特區找到許多新機會。

Adani集團台灣代表張健庭表示，針對中油提出的台印日聯盟，總額高達新台幣1800億元的投資案，該集團相當有意願，前景看好。

古吉拉特邦為印度總理莫迪的家鄉，他先前擔任該邦邦長期間，大力推動經濟，該邦的經濟發展高居印度之冠。張健庭表示，該集團有意投資海水淡化、汽電共生與管線設置，約占整個投資案的26%。

中油對該經濟特區曾提出一些疑問，例如，石化業者生產的產品若是供應印度內需市場，則設廠地點以鄰近的一般工業區為宜，如果主要供出口，則以座落經濟特區為宜，相關問題都可以獲得解答。

黃志芳表示，針對台印日聯盟案，這次Adani集團代表明確表達參與投資的意願，且該集團是全印度排名第四大企業，同時也是蒙德拉經濟特區的主要開發者，這對台印日聯盟案打了強心針。此外，也對未來台商參與印度經濟起飛爭取更多商機。

(中國時報)

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